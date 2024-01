Oroscopo di inizio gennaio: previsioni dall’8 al 14, la voglia che tutto funzioni genera energia positiva al 100%!

Oroscopo di inizio gennaio, previsioni racchiuse in una parola: potenza! La voglia di fare è tanta, e alcuni riusciranno nei loro intenti.

La fase di inizio anno serve un po’ ad organizzarsi, specie per i segni dello Zodiaco che hanno deciso di mettersi in gioco: nessuno può fermare le loro intenzioni! Alleati i Transiti e i messaggi delle Stelle, ci sarà una portata energetica capace di sconvolgere anche le situazioni in apparenza più “statiche”. Ecco cos’è necessario sapere, specie per alcuni amici che hanno messo la volontà davanti ad ogni cosa.

Osare non è ma stato così naturale, soprattutto se le Energie sono in piena “logicità”. Per raggiungere questo obiettivo di fine settimana è però necessario fare i conti le sfide che iniziano di Lunedì e proseguono per qualche giorno. Non si tratta di situazioni impossibili, ma è bene cominciare con il piede giusto l’anno se non si vuole cadere già nelle prime trappole, quelle più insidiose perché frutto di errori propri.

Quadratura Nettuno-Mercurio, dialogo non facile che pone il Pianeta dell’Illusione e quello del Pensiero in apparente contrasto, ma è bene quel che finisce bene. Si sogna e spera l’impossibile, ma si ragiona anche su come raggiungerlo. L’ambizione è l’energia dei vincenti, non ci sono dubbi.

Seguono un Trigono Urano-Sole e un Sestile Marte-Saturno, in ordine: Astro della Metamorfosi, Stella dell’Energia vitale, e Pianeti della Guerra e del Rigor di logica, cosa combinano? Le Energie che avanzano sono quelle propositive. Ci si dirige nella direzione di un cambiamento “frutto di un ragionamento di rilievo”. Ciò avviene con grinta, tenacia e ispirazione di idee argute.

Sembrano esserci tutte le carte in regola per farcela, ma c’è un piccolo ostacolo. Si chiama Luna in Capricorno, tutto diviene serio e profondo. In questo non c’è nulla di male, ma come si reagisce ad un fallimento che può sempre avvenire? La risposta nel prossimo paragrafo.

Oroscopo di inizio gennaio, basta arrendersi, inizia il gioco dei duri!

Se si prende seriamente il proprio cammino, non si commette un errore, ma si assume la posizione di una persona di parola. Quel che è vero però è a che a volte, anche in base alle situazioni, bisogna prendersi “sul serio, ma fino ad un certo punto”. Quindi, se qualcosa non va come previsto si incassa il colpo e si sorvola, per poi avanzare e ricominciare a combattere. L’Energia in questione è fornita da due Transiti: Trigono Giove-Marte e Mercurio in Capricorno. Con l’aggiunta del Pianeta della Forza, le idee diventano entusiaste e chiare, pronte a ricominciare e a dirigersi verso i propri sogni con una logica favorevole, senza esasperazioni.

Oroscopo di inizio gennaio, triade magica, niente e nessuno può fermarli!

Tutto bene per un Capricorno deciso, organizzato e al tempo stesso ispirato: coniuga la sua dote migliore, la pianificazione, ad una fantasia ritrovata. Questi sono gli ingredienti segreti per la sua riuscita. Meglio per il segno dei Gemelli, caotico quanto mai, ma intelligente quanto basta per capire fin dove spingere i suoi limiti ed ottenere ciò che desidera. Esito simile, ma con un pizzico di leggerezza (aria fresca) per la Vergine che si è resa conto di doversi allontanare da alcune presenze “tossiche” della sua vita.

Quintetto di indecisi, cambiano strategia e raccolgono i primi frutti

Scorpione, Cancro, Aquario, Toro e Leone: cosa hanno in comune? La fine dell’anno è stata per loro ricca di tragedie, sono diventati i maggiori portatori di Drama nello Zodiaco! Colpa anche di chi gli sta attorno, non tutti predicano bene e poi razzolano in maniera “coerente”. A loro spese, si sono resi conto che c’è chi gli augura il peggio sorridendogli. Così, comprendono che è arrivato il momento di credere in sé stessi, basta ascoltare le bugie e la retorica di chi non è sincero, inizia la scalata del successo, quello dell’autodeterminazione.

Speranze tradite o energie scariche? Meglio tornare in carreggiata!

Craniata gelata per Ariete, Sagittario, Pesci e Bilancia, cosa hanno fatto di male per cadere nelle ultime posizioni? Non è sempre colpa loro, ma è vero che quando giunge un periodo con un pizzico di confusione, entrano in crisi. La loro sta per ricominciare (si dice ricominciare perché ne hanno sempre una, tranquilli mai!), ma c’è da dire che dalla loro hanno tutto l’ingegno per farcela. E’ in arrivo una fase stressante in cui tutto sembra non trovare il verso giusto. Ma con la loro capacità di sacrificio anche la montagna più alta verrà scalata. Le soddisfazioni arrivano a lungo termine.