Belen Rodriguez, dopo il dolore per la rottura con Stefano De Martino lascia l’Italia

By

A quanto pare Belen Rodriguez ben presto lascerà l’Italia: l’annuncio della conduttrice ai suoi affezionati fan.

La modella e showgirl argentina ha da poco dichiarato pubblicamente quali sono stati i motivi che l’hanno condotta alla scelta di mettere fine per sempre alla relazione sentimentale con suo marito Stefano De Martino. A poche ore dall’intervista in tv in cui ha rivelato della sofferenza e dei tradimenti, è arrivata la notizia di un’altra sua decisione molto importante.

Scopriamo dove è diretta, quando farà le valigie, e come mai Belen Rodriguez adesso è così determinata a partire e ad allontanarsi dal nostro Paese: ecco il motivo della sua decisione improvvisa, sopraggiunta dopo il profondo dolore causato dalla fine del matrimonio con Stefano De Martino.

Belen Rodriguez, la scelta di andare via dall’Italia

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno avuto una storia d’amore costellata fin dall’inizio di alti e bassi, e di polemiche. La loro love story infatti è nata sulle ceneri della relazione precedente di Stefano De Martino con un’altra donna, ugualmente conosciuta all’interno del talent show Amici di Maria De Filippi, ovvero Emma Marrone.

La passione travolgente vissuta da Stefano De Martino e Belen Rodriguez li ha portati ben presto all’altare, e anche alla volontà di diventare genitori, di fatti la showgirl argentina e l’ex ballerino hanno avuto il loro primogenito Santiago oltre 10 anni fa, ma i due poi si sono lasciati più di una volta, e hanno avuto anche altri partner. Lo scorso anno erano tornati insieme, per la felicità dei fan affezionati alla coppia, e sembrava andare tutto a gonfie vele. Purtroppo però dopo alcuni alcuni rumors, è emerso che tra di loro non andava così come il pubblico aveva sperato.

Quest’estate sono cominciate le prime voci relative alla rottura tra i due, che hanno portato alla luce un triste retroscena: Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati di nuovo, e questa volta sembrano fare sul serio. Di recente infatti lei, intervistata in tv a Domenica In, ha dichiarato di essere stata tradita più volte, e con partner diverse, e di aver deciso così di allontanarsi per sempre da De Martino. Poche ore fa ha preso anche un’altra decisione importante.

A quanto pare Belen Rodriguez ben presto lascerà l’Italia, e ha fatto sapere a tutti i fan che la seguono su Instagram che ben presto volerà verso l’Argentina, che sia un ritorno alle origini pensato per lasciarsi alle spalle il passato? Questo ancora non possiamo saperlo con sicurezza, potrebbe anche essere solo un viaggio di piacere, fatto per tornare nella sua terra natia, ma quel che è certo è che, nonostante lei sia entusiasta dell’Italia, il suo percorso professionale e personale qui è legato anche a Stefano, e quindi potrebbe effettivamente essere un modo per allontanarsi da un capitolo doloroso della sua vita.