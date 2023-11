Natale anche per gli amici a quattro zampe | Come preparare un panettone per cani

Per un Natale gustoso anche per i nostri pelosi a quattro zampe, è possibile preparare un buonissimo panettone per cani alle mele.

Il Natale sta per arrivare ed è giusto che, insieme a noi umani, possano festeggiare in qualche modo anche i nostri amici a quattro zampe, parte integrante della famiglia. È possibile, ad esempio, preparare un panettone gustoso e naturale, che non faccia male a Fido.

Il panettone è una tipologia di pane dolce, che ha avuto origine a Milano e che viene generalmente preparato durante il periodo natalizio. Del panettone ne esistono diversi gusti e tipologie. Ma come far contenti i nostri amatissimi cani? Scopriamo insieme come preparare un panettone per cani.

La ricetta del panettone per cani

L’ingrediente più gettonato per il panettone per cani è un frutto: la mela, molto amata dai cani che ne vanno particolarmente ghiotti.

Per preparare il panettone per cani alle mele, basta seguire una ricetta abbastanza semplice. Gli ingredienti che occorrono sono:

1 mela;

80 grammi di farina 00;

60 grammi di farina integrale;

1 cucchiaino di lievito madre essiccato;

1 cucchiaio di yogurt naturale;

2 cucchiai di olio di semi di girasole;

1 uovo;

1 pizzico di cannella;

1 cucchiaio di miele;

Scorza di un limone grattugiata.

Gli ingredienti sono riferiti a ben due panettoni per cani.

Il procedimento per la preparazione

Una volta preparati tutti gli ingredienti per la ricetta del panettone per cani alle mele, mescolate lievito, farina integrale e farina 00 insieme aggiungendo, poi, lo yogurt, il miele, la cannella, la scorza di limone, l’olio e l’uovo. Impastate il tutto così da formare un panetto liscio. Se questo dovesse essere troppo morbido, potete aggiungere altra farina.

Coprite con un panno e fate lievitare per un’ora circa. Nel frattempo, tagliate la mela a cubetti. Quando il panetto sarà lievitato, allargatelo e aggiungete la mela. Impastate di nuovo e fate un panetto da dividere in due. I due panetti possono essere messi all’interno di una formina di carta per muffin o panettone mignon per, poi, essere lasciati a riposare coperti per cinque ore. Una volta fatto ciò, cuocete in forno preriscaldato a 180° per 25 minuti e, voilà, il panettone alle mele per il vostro peloso sarà pronto!

Non dimenticate, però, di chiedere consiglio al vostro veterinario di fiducia che, conoscendo la situazione di salute del vostro cane, saprà dirvi se è meglio evitare qualche ingrediente. Tenete, infine, bene a mente che per i cani l’uva, il cioccolato e l’uvetta sono molto tossici.