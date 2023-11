Oroscopo dal 6 al 12 novembre: seduzione, illogicità e opposizione, nuove incongruenze per i 12 dello Zodiaco

Oroscopo dal 6 novembre fino a fine settimana, le Energie sono sempre più caotiche, complici dei transiti totalmente incompatibili.

Si parla di incompatibilità sotto vari aspetti, molti dei quali finiscono per rendere ancora più complesse le situazioni in atto. Merito dei transiti che diversi tra loro non favoriscono la comunicazione, anzi pongono una visione illogica delle cose. Probabilmente è così, o forse sotto sotto, si stanno intrecciando le trame per uno sviluppo sorprendente. Ecco i transiti più importanti: sono in tutto sei.

Sei transiti in sette giorni sono tanti, e probabilmente se ti senti confuso è proprio per questo. C’è un miscuglio di Energie che pare non riescano a canalizzarsi in maniera opportuna. Non è colpa delle Stelle, ma chi è padrone del proprio destino deve aver chiaro il valore della tolleranza, e di come prima o poi tutto avrà senso.

Nello specifico ci sarà una potente carica erotica bloccata da una forte logicità, perché quest’ultima cerca di farsi strada in pensieri profondi e costruttivi. Sembrano solo paradossi, ma quando c’è troppa carne sul fuoco, finisce sempre così. La fantasia cerca la ragione, e il desiderio di cambiamento cozza con l’irremovibilità.

Due Trigoni, Venere-Plutone e Mercurio-Nettuno, rispettivamente gli Astri dell’Amore, della Metamorfosi, del Pensiero e dell’Illusione. Da come si evince, c’è tanta emotività, desiderio di cambiare, ma il ragionamento è ancora troppo debole per finalizzare delle azioni che possano andare in porto.

Ancora Venere abita nella Bilancia e Mercurio è in Sestile con Plutone. La tentazione verso le cose belle e la spontaneità si faranno sentire, e per alcuni porterà piacevoli sorprese. Nuove idee iniziano a balenare nella testa di chi sta sempre tra le nuvole.

Sempre Mercurio orbita nel Sagittario, comunicazione assente. Ambizione a cambiare tutto, ma c’è un forte blocco. Forse i sentimenti di incertezza che non favoriscono la spinta per oltrepassare e dare un senso a tutto. Gli ultimi transiti però potrebbero dare delle risposte.

Oroscopo dal 6 Novembre, chi osserva, usa la strategia migliore!

Opposizione Marte e Urano, una totale mancanza di comunicazione continua a persistere, ma i desideri, le emozioni e le ambizioni, cozzano con questa staticità. Ci sono, ma non si realizzano. C’è tanto tempo per chiarirsi e comprendersi, soprattutto iniziando ad uscire dalla comfort zone. Andrà bene ciò che non cambia, ma fino ad un certo punto. Prima o poi ciò che non muta inizierà a stare stretto, e il tempo del cambiamento sarà potente. Osservare per prepararsi ad agire è la mossa giusta.

Oroscopo dal 6 Novembre, la triade più forte, vince e non molla!

Nuovi punti di vista per la Vergine, segno di terra che si posiziona al primo posto. Sembra assurdo, perché niente sembra appare giusto, probabilmente perché anche la più cinica dello Zodiaco ha sbagliato a fare i calcoli. Forse le cose migliori sono quelle inaspettate. Deve andare così anche per un altro segno di terra con il pensiero immobile, il Toro. Testardo come pochi, capirà che stando sempre fermo sulle proprie convinzioni può perdere chi ama, deve cambiare. Piacevoli sorprese per chi evolve. Al terzo posto lo Scorpione surclassa tutti. Dall’ultima posizione sale in cima, perché ha capito che deve fidarsi del suo intuito. La Scorpione Era è al massimo delle sue energie, agire da stratega e porre le basi per i successi del futuro.

Segue un quintetto in difficoltà, ma sta proseguendo verso la direzione giusta

Cancro, Sagittario, Pesci, Leone e Aquario, un mix di incompresi. Stanno decisamente vivendo un periodo complesso. I due segni d’acqua, Cancro e Pesci, si trovano in una situazione simile. In balia degli eventi tendono a far prevalere le emozioni più nere rispetto l’equilibrio mentale, dopo qualche errore impareranno delle lezioni severe, ma giuste. Anche i segni di fuoco sono abbastanza malmessi, Leone e Sagittario, ma questa sofferenza o confusione che sia secondo l’oroscopo dal 6 di novembre, è la base per un futuro solido. Benino, ma si può fare di più per il segno d’aria, l’Aquario, che è un po’ pessimista e dovrebbe iniziare a guardare alcuni rapporti da altri punti di vista.

Nuove sfide per il quartetto più sfortunato, si cresce e si evolve!

Far tesoro dalle situazioni peggiori, Gemelli, Ariete, Capricorno e Bilancia, vale per tutti. Non sono proprio al top della loro forma, complici dei pensieri e dei problemi irrisolti ormai da tempo. Per i due segni d’aria, Gemelli e Bilancia, c’è troppa superficialità, l’introspezione e l’autoanalisi serviranno a capire ciò che non va. Tempi duri per il guerriero dello Zodiaco, l’Ariete è fuoco puro, e ciò che brucia al momento sono i suoi sentimenti. Aspettare tempi migliori e lavorare su sé stesso, è l’unica cosa da fare. Ultimo posto per il Capricorno, segno di terra che vorrebbe avere tutto, ma si sente niente. Non è vero che non è un sognatore, solo non riesce a vedere oltre ciò che gli si pone davanti, anche per lui l’irremovibilità del pensiero è un problema.