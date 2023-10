Oroscopo dal 2 all’8 ottobre: logica e sentimento, fase buia, ma con soluzione finale!

Oroscopo dal 2 inizia con il botto, ma si conclude in maniera piacevole: i dubbi hanno un loro perché se uniti alle giuste ragioni.

Periodo di grosse incongruenze a livello psichico, emozionale, sentimentale, logico e fattuale. Chi più ne ha più ne metta, si tratta di una fase di stasi, ma in cui si ha voglia di cambiare. Il problema? Non arrivano né le risposte che ci si aspetta, né tantomeno delle risoluzioni generiche. I dubbi, le incertezze e le paure per le dimensioni spaziali, presente e futuro, sono un tarlo per la maggior parte degli amici dello Zodiaco. Dal 2 l’Oroscopo ha grosse novità.

Secondo l’Oroscopo settimanale c’è in corso una fase molto complessa, la quale porta pure i più fortunati, a non rendersi conto di quale sia la strada giusta da percorrere. O meglio, nonostante le good vibes in circolo, non riescono a farne tesoro canalizzandole in maniera opportuna.

Ci sono ben tre transiti da tenere in considerazione, tutti con la presenza di Mercurio, l’Astro del Pensiero che governa il segno dei Gemelli.

Opposizione Nettuno (retrogrado)- Mercurio. L’Astro delle Illusioni soltanto “apparentemente” circola al contrario, è in realtà solo più lento. In opposizione comunica in maniera poco stabile con l’altro pianeta. Perché il sogno in limite con il dubbio, e la ragione a confine con la volontà di sapere, non riescono a trovare un punto in comune.

Così il Trigono Mercurio-Plutone, aggrava questo confronto che non trova una risposta. Il nuovo astro in gioco, cioè quello delle Rivoluzioni, fa ribollire lo spirito dei più coraggiosi, ma non per questo li fa entrare meno in crisi come i più paurosi. Infatti, chiunque abbia da prendere delle decisioni in questo momento, è come se aspettasse dei segnali che non arrivano.

Infine, Mercurio si stabilizza nel segno della Bilancia, e questo comporta una ripresa di equilibrio, perché alcuni “segnali” sono andati secondo le aspettative, mentre altri seppur non hanno dato i benefici sperati, hanno comunque generato delle risposte. Ecco come segno per segno secondo l’oroscopo settimanale la situazione di concretizza.

Oroscopo dal 2 fino all’8 ottobre, ecco come dovranno reagire i segni

Dire di aver paura dei dubbi oppure pensare di risolvere tutto con risolutezza e senza il barlume del “tentennamento”, è in ogni caso un errore. Occorre seguire il flusso delle energie durante questo percorso settimanale, poiché è lo stesso oroscopo fonte di interpretazione delle giornate più buie. Ecco cosa accade agli amici dello Zodiaco.

Triade potente, ma potrebbe fare di più, ecco cosa accade!

I big three della classifica settimanale sono messi abbastanza bene, ma i demoni dal passato complicano un po’ le cose. Bilancia, deve fare i conti con delle insicurezze cronicizzate, e a furia di non affrontarle, può cadere nel baratro. Sarebbe meglio aprirsi con qualcuno di fidato, e poi agire per fare “davvero” qualcosa. Segue l’amica Vergine, è la più risoluta di tutti perché ha la ragione dalla sua parte, ma anche per lei è necessario guardare altro. Si tratta delle “sfumature”, sono loro a colorare i rapporti. Al terzo posto il Cancro si sente rinato, ma c’è qualche dubbio non sanato, e di conseguenza ha bisogno di confronti e chiarimenti, e deve farli al più presto, attendere lo stronca.

Perdita di ottimismo per il quintetto, ma la bilancia della giustizia agisce sempre!

Scorpione, Sagittario, Toro, Capricorno e Aquario, sono tutti sulla stessa barca. Dei sogni, aspettative, attività, progetti e conquiste, sono stati messi in crisi da un’energia che ha un certo peso nella vita di ognuno di questi amici. Per energia possiamo intendere sia una persona che un evento, la chiave di lettura è personale. Proprio per questo lo spavento di non sapere che mosse porre in essere affligge anche un mentalista come il segno d’acqua, un sognatore come quello di fuoco, due progettatori nati come quelli di terra, e un visionario con l’altro amico d’aria. Le azioni vanno bilanciate ai sogni, senza dimenticare che se c’è un dubbio, bisogna andare fino in fondo.

Oroscopo dal 2 da brivido per questi quattro, che guai!

La situazione peggiora per chi è troppo impulsivo ed emotivo, e su questo non c’erano dubbi. L’Ariete scoppia fuori o implode dentro, la tranquillità conquistata tempo fa, si tramuta in un continuo rimuginare, senza trovare un perché a questo suo malessere. Stessa cosa per l’amico Pesci, vaga come un’anima in pena, soffre e non sa più che soluzioni porre in essere per problemi del passato. Che dire del Gemelli? Le crisi che ha dentro stanno esplodendo, non trova una via d’uscita, e preferisce star fermo. Meglio sbagliare che restare volutamente nello stallo! Infine, il Leone gravita solo su sé stesso, contorcendosi le budella perché si sente frustrato e fallito dalla quotidianità più recente. Come se nella linea temporale attuale si fossero fermati alle loro paure, sarebbe il caso di dare una “terza spinta”, a ciò che non va. Se di due condizioni, nessuna delle due sembra giusta, la terza potrebbe smuovere qualcosa.