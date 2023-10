Dormire meglio: ecco i 15 suoni che aiutano ad addormentarsi e quelli migliori per svegliarsi

Un esperto del sonno ha rivelato quali suoni aiutano ad addormentarsi e quali sono i migliori per svegliarsi.

Numerosi studi scientifici sulla qualità del sonno hanno evidenziato che esistono al mondo dei suoni che aiutano a dormire meglio, migliorando la qualità delle ore di riposo. Lo studio arriva dopo un sondaggio condotto su 2.000 adulti in cui è stato scoperto che la metà di essi ama ascoltare i “suoni bianchi” prima di andare a dormire o svegliarsi.

Si tratta di frequenze udibili che rimangono costanti nel tempo, cioè non hanno picchi improvvisi di suoni e hanno la capacità di coprire tutti gli altri rumori che ci circondano, che possono essere fonte di stress o distrazioni.

Dormire meglio: ecco i 15 suoni efficaci per addormentarsi

Lo studio per scoprire come dormire meglio e migliorare la qualità del sonno è stato condotto da Hannah Shore. La donna è un’esperta del sonno presso Silentnight (il più grande produttore britannico di letti e materassi in Inghilterra). La sua ricerca ha evidenziato che le onde dell’oceano, un fuoco scoppiettante e il ronzio di un ventilatore sono tra i 15 suoni principali che aiutano le persone ad addormentarsi.

Ancora, lo studio ha mostrato quali sono i suoni migliori per svegliarsi, ovvero il taglio di un pezzo di pane tostato o l’ebollizione di un bollitore. La ricerca, commissionata da Premier Inn (il più grande marchio alberghiero del Regno Unito), ha rilevato che il 26% degli intervistati considera tra le scelte migliori da ascoltare ogni notte il rumore della pioggia (circa il 40%), della musica (34%) e il rumore di un ventilatore (24%).

La catena alberghiera ha così lanciato Nod-Flix, un canale ASMR in cui gli ospiti possono riprodurre video e paesaggi sonori ottimali mentre si addormentano. La Shore ha dichiarato: “A seconda dell’individuo, guardare o ascoltare qualcosa di rilassante prima di andare a letto può essere parte del nostro processo di sonno”.

Inoltre ha dichiarato che i “suoni bianchi” possono produrre effetti diversi sulle persone. “Suoni diversi generano risposte diverse dal nostro subconscio quando dormiamo, quindi ciò che potrebbe essere rilassante per uno, potrebbe non esserlo per un altro. Se condividi un letto o una stanza, sii rispettoso e prendi un paio di cuffie. In alternativa, si potrebbe provare a trovare un suono che entrambi trovano rilassante.”

Lo studio ha anche scoperto che se una persona condividesse una una stanza con altri e uno di loro non riuscisse ad ascoltare il proprio “suono bianco”, il 27% delle persone non sarebbe in grado di dormire correttamente.