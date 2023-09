Altro che Università, con questi corsi diventi esperto del Digital Marketing | Sono tutti gratis

Le opportunità sono davvero tantissime e in questo modo potrai risparmiare sulle tasse universitarie: ecco i corsi gratuiti di Digital Marketing.

Formarsi ed essere aggiornati è di fondamentale importanza per trovare un lavoro adatto e per farsi strada nel mondo della modernità.

Anche chi ha un lavoro, infatti, potrebbe avere la necessità di imparare il funzionamento di alcuni strumenti e nuove metodologie di lavoro. Tuttavia, sappiamo che i costi universitari possono essere a volte molto proibitivi. Ecco perché ti vogliamo mostrare alcuni corsi gratuiti che ti faranno fare strada nel mondo del Digital Marketing.

Ecco i corsi gratuiti sul Digital Marketing

Partono le nuove proposte di SIA Servizi Integrati Assindustria per le persone disoccupate e inoccupate. Dal 10 ottobre inizieranno infatti nuovi corsi formativi gratuiti, in particolare quello di Digital Marteting Management ed Esperto Mercato del Lavoro e Formazione. Tutti i corsi sono completamente gratuiti, in quanto sono finanziati al 100% da Forma.temp. La formazione avverrà a distanza sulle relative piattaforme di e-learning, in modo da permettere al maggior numero di persone di seguire la formazione.

La data di inizio del corso di Digital Marketing Management è fissata per il 10 ottobre. Sarà un corso di 200 ore e la sede sarà la piattaforma online. Verranno fornite competenze relative al mercato digitale e capacità di lettura dello scenario competitivo. Gli studenti impareranno ad utilizzare i nuovi strumenti offerti dalla tecnologia digitale, integrandoli con quello che è il marketing aziendale 2.0. Il secondo corso, quello di esperto delle politiche attive del lavoro e formazione, inizierà il 16 ottobre e la sede sarà a Roma, in presenza. Lo scopo del corso è quello di consolidare le competenze professionali legate al supporto e alla collocazione professionale degli utenti. Verranno inoltre apprese competenze come quelle di progettazione strategica, amministrazione e orientamento, gestione delle relazioni tra ente e dipendente, ecc.

Possono partecipare ai corsi gratuiti tutte quelle persone in stato di disoccupazione o inoccupazione sul territorio nazionale italiano. Non ci sono limiti di età e sarà necessario iscriversi alla piattaforma Forma.temp. Sarà possibile iscriversi ad uno dei corsi appena elencati entro il 30 settembre 2023. Coloro che sono interessati a partecipare al corso di digital marketing o a quello di formazione sul lavoro devono candidarsi inviando una e-mail con allegato il proprio curriculum vitae. L’indirizzo è “mamster@siaservizi.com”. Inoltre, ricordiamo che nell’oggetto della missiva sarà necessario indicare la dicitura “Candidatura Corso *nome del corso*”. Si riceverà poi una risposta di conferma.