Bonus trasporti per chi ritorna a scuola: ecco quali sono i requisiti

Il ritorno a scuola è ormai iniziato: ecco chi potrà usufruire del bonus trasporti. Tutto quello che c’è da sapere per il nuovo incentivo.

Il mese dei rimandi è arrivato, ovvero settembre. Di sicuro è uno dei mesi più odiati ma anche dei più amati. Insieme al mese di gennaio, costituisce il mese dei nuovi inizi, dei nuovi propositi, il periodo a cui tutti rimandiamo le nostre responsabilità. Eppure, prima o poi, il rintocco del mese immediatamente post estivo arriva, ed è tempo di bilanci e mettersi di fronte alle responsabilità lasciate in vacanza. Ma ovviamente settembre costituisce anche il mese del ritorno a scuola.

Le campanelle stanno rintoccando man mano in tutte le regioni italiane, fino alle ultime del 15 settembre che abbracceranno Toscana. Emilia-Romagna e Lazio. Saranno milioni gli studenti a ritornare tra i banchi di scuola, e per molte famiglie tutto costituisce dei costi da dover sostenere. Motivo per il quale il Governo ha introdotto un nuovo incentivo: il bonus trasporti per chi ritorna a scuola. Ecco chi ne potrà beneficiare e quali sono i requisiti.

Ritorno a scuola: chi potrà avere il bonus trasporti?

Le emozioni che si provano quando si inizia o si torna a scuola, sono davvero impagabili. Chi le ha finite da un pezzo, pagherebbe oro pet poterci tornare. Ma come ovvio che sia sono sentimenti contrastanti, tra gioia ed eccitazione, a paura ed ansie. Ansie anche per i genitori che vedono i propri ragazzi lasciare le proprie case e lanciarsi in nuove esperienze. In molti, tra l’altro, si recheranno anche da soli a scuola, in particolare i ragazzi delle superiori.

I costi del comparto scuola sono lievitati notevolmente, così come anche i prodotti fondamentali per poterla affrontare. Tutto ciò che riguarda computisteria, cancelleria, e libri di testo hanno visto lievitare i propri prezzi. Allo stesso modo, un costo notevole annuale è caratterizzato anche dal tragitto casa-scuola. Il Governo ha pertanto previsto un bonus trasporti per coloro che vanno a scuola: ma possono usufruirne tutti? Quali sono i requisiti per ottenerlo?

I requisiti

In un periodo economico non propriamente florido per tantissimi nuclei familiari italiani, messi alle strette tra costo della vita, bollette e benzina in aumento vertiginoso, devono affrontare anche i costi di spostamento dei propri figli. Ecco che quindi il Governo ha previsto per loro un bonus traporti per i figli che si recano a scuola? Ma chi potrà usufruirne? Tali incentivi sono rimessi alla distribuzione comunale, e variano da regione in regione a seconda degli indicatori ISEE annuali.

Ad esempio, in Campania, ne hanno diritto gli studenti con ISEE al di sotto dei 35mila euro. Di 30mila euro, ad esempio, a Bologna, prevedendo i trasporti completamente gratuiti per gli studenti. A Roma, per i ragazzi che vanno dagli 11 ai 18 anni, è prevista una card dal valore di 30 euro per viaggiare per tutto l’anno, in maniera gratuita. Se il reddito è al di sotto dei 20mila euro, è presente inoltre un incentivo dai 130 ai 150 euro destinati ai trasporti pubblici. Ogni comune, quindi, ha diversi requisiti per poter accedere al bonus trasporti, e la migliore soluzione è chiedere informazioni a quello di appartenenza.