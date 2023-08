Oroscopo settimanale 21-27 agosto 2023, Marte e Nettuno nel caos: previsioni e consigli, dal segno più fortunato al peggiore!

Oroscopo settimanale, hai consultato le Stelle? Scopri se sei tra i segni fortunati, questa volta il transito è un po’ complesso…

Non è un cielo ostile quello che si estende nel tuo orizzonte, ma è la necessità di imparare a farti i fatti tuoi davanti i guai, e a liberarti dalla tossicità quando serve. L’Oroscopo della settimana è un caos continuo, complice il transito più importante, ma anche la testaccia dura di alcune personalità dello Zodiaco! C’è anche la tua? Scoprilo! Previsioni segno per segno e consigli per affrontare il caos settimanale. Decidi: impazzisci o impari a cavalcare l’onda!

L’Oroscopo non è un oracolo di verità, ma è una chiave utile ad interpretare la vita, specialmente quando questa appare confusionaria e senza una via d’uscita. Ricorda che c’è rimedio a tutto per chi impara a canalizzare le proprie energie e a impiegare intelligentemente le risorse che possiede, ecco cosa devi sapere.

Come le previsioni non incarnano la verità assoluta, anche i transiti vanno letti in maniera opportuna. Se ogni personalità delle Zodiaco manifesta in maniera intima la natura che possiede, anche i movimenti dei pianeti vanno a loro volta interpretati secondo le visioni e le rappresentazioni della realtà di ognuno.

Marte e Nettuno sono metaforicamente gli astri della Guerra e dell’Illusione, entrambi manifestano delle energie potenti che non passano inosservate. Essere combattivi verso i propri traguardi e sognare ad occhi aperti fa parte dell’ambizione delle persone più coraggiose, ma è anche vero che sguinzagliare le proprie energie senza un piano consta in una fallimentare azione disorganizzata.

Marte in Vergine non accetta il caos di Nettuno in Pesci, così si avverte una certa frustrazione in questo stato di insensatezza.

L’Opposizione è un Aspetto dei pianeti, cioè transito o posizionamento, che pone i due pianeti in questione l’uno all’opposto dell’altro. Il cielo dello Zodiaco è diviso in due parti, misurano entrambe 180°, e queste due sono poste in un modo tale da creare un blocco comunicativo, come quello dei pianeti in gioco. Di conseguenza, lo stallo emotivo è abbastanza importante.

Oroscopo settimanale, previsioni e consigli per i segni dello Zodiaco

Il cielo riflette gli animi, i quali sono parte dell’universo. Quindi, se il cosmo è diviso in due, e c’è difficoltà nel consolidare intenti ed azioni, bisogna testare la capacità della lungimiranza e della tolleranza. Chiaramente, ci sono segni che maggiormente sono abili per logicità di pensiero e freddezza nell’agire ad affrontare questo caos. Sentimento e sogno si confondono, e l’azione caotica non porta nulla di buono. Ecco la classifica dai più fortunati, cioè quelli che sapranno meglio affrontare la situazione.

La triade fortunata secondo l’Oroscopo: che Stelle!

Il segno della Vergine è quello che vive bene questo momento. Chi può meglio di lei mantenere un atteggiamento cinico davanti ai guai? Pratica e concreta, sogna ma non troppo. Consiglio: meglio aprirsi a nuove vedute, aiuterà a trovare soluzioni alternative. Segue la Bilancia, nonostante alcune insicurezze, è sveglio quanto basta per concludere ottimi risultati in ambito relazionale. Consiglio: se l’obiettivo è la crush del momento, buttarsi sì, ma senza causare esplosioni emotive! Al terzo posto c’è il Leone, è in un momento florido di rinascita. Attua la strategia innovativa per i suoi canoni di aspettare le mosse altrui. Consiglio: continuare a mettere da parte l’impulsività.

La cinquina che sta bene, ma potrebbe far meglio!

Leggermente peggio per il segno dell’Aquario, il quale non crede molto nelle sue capacità. Consiglio: trovare linfa nuova ed energia è un ottimo modo per affrontare i guai. Segue il Cancro, fin troppo legato ad alcune persone, deve imparare a camminare da solo. Consiglio: gettarsi a capofitto in nuove avventure. Al sesto e al settimo posto ci sono il Capricorno e il Toro che differiscono di poco, ma il primo sembra essere più deciso negli intenti, mentre il secondo ha paura del cambiamento. Consigliamo ad entrambi di non perdere il focus sui propri obiettivi, ed accettare possibili errori di valutazione senza diventare drama queen. All’ottavo posto c’è il segno dello Scorpione, adesso può dar sfogo al suo intuito, ma senza esagerare con il pensare male. Consiglio: guardarsi è bene, non agire per timori, è male.

Il quartetto dei peggiori secondo l’oroscopo settimanale, sono nei guai!

Gli ultimi quattro segni se la vivono malissimo, in successione ci sono: Pesci, Ariete, Gemelli e Sagittario. Cosa avranno fatto di male? Semplicemente tutti è quattro per quanti diverse sono le loro modalità di espressione e manifestazione delle energie, compiono lo stesso errore: si fanno sopraffare dagli avvenimenti. Tutta colpa di una mancanza di equilibrio per il segno d’acqua, totale assenza di pazienza per quelli di fuoco, e necessità di un po’ di fiducia in sé stessi per quello d’aria. Come agire? Guardarsi dentro e risolvere questi problemi interiori.