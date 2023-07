Icona premuta di WhatsApp: hai visto cosa accade?

Hai visto cosa accade se tieni l’icona premuta di WhatsApp per qualche secondo? Ecco di cosa non ti sei mai accorto

Alle volte utilizziamo talmente in maniera massiva ed abituale le applicazioni presenti sul nostro telefono, che talvolta non ci rendiamo conto delle loro potenzialità. Ci limitiamo ad utilizzarle nelle loro opzioni e caratteristiche basiche, ignorando alcune azioni che possono davvero cambiarci la vita quotidiana. Tutto questo per rendere ogni cosa estremamente smart e rapida, così come vogliono gli utenti che corrono sempre più veloci.

Ed è anche il caso di WhatsApp. Il social di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, non è di certo da meno in queste opzioni nascoste. Il suo utilizzo è incredibile: ad oggi risultano quasi due miliardi di utenti attivi, ognuno dei quali con una esigenza diversa. Gli sviluppatori cercano di mettere a punto soluzioni che, in una maniera massiva, possano far felici tutti con le novità introdotte. Ma avete mai provato a tenere l’icona premuta di WhatsApp? Ecco cosa vi state perdendo.

Icona premuta di WhatsApp: cosa accade?

È davvero complicato al giorno d’oggi trovare persone che, con uno cellulare alla mano, non utilizzi WhatsApp. Che sia per attività lavorativa o per aspetti personali, la sua diffusione è pressoché totale, ed è altrettanto enorme la quantità di dati che vengono scambiati. Eppure, in pochissimi si accorgono di alcune funzionalità presenti nell’app, che possono tornare molto utili. Ultimamente, sono state introdotte delle novità molto importanti.

Ad esempio, la possibilità di poter modificare un messaggio di testo, in una sua parte, oppure quella di poter inviare video o foto one-shot, ovvero con la possibilità che possa essere riprodotta solo una volta, senza la possibilità di poter eseguire screenshot. Ma in quanti si sono accorti di ciò che accade quando abbiamo l’icona premuta di WhatsApp per qualche secondo? La reazione cambia da Android a iOs, ma di certo risulta estremamente comodo.

Cosa accade?

Ma come, utilizziamo da così tanto tempo WhatsApp che non ci sono mai accorti di questa funzionalità? Eppure, è stata introdotta prima delle modifiche recenti. In sintesi, basta tener premuto un paio di secondi l’icona dell’applicazione, per far apparire un menù rapido. Una sintesi molto estrema dell’app che può tornare utilissima in momenti in cui siamo indaffarati. Quello che apparirà, per gli iPhone, è la possibilità di condividere l’app, modificare la schermata home e visualizzare il proprio codice QR.

E ancora, molto importante, iniziare una nuova chat, aprire la fotocamera e cercare qualcosa all’interno dell’app. Per quanto riguarda invece il sistema Android, sarà anche possibile visualizzare gli ultimi quattro contatti con i quali abbiamo chattato in maniera più frequente. Piccole funzionalità che, presi dalla continua corsa quotidiana e dal nostro fare tantissime cose, abbiamo sotto gli occhi e che in pochissimi di noi hanno utilizzato.