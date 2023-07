Cristiano Ronaldo così come Lionel Messi, sono stati sicuramente due dei calciatori più forti degli ultimi 10 anni. CR7 è tuttora un atleta con la A maiuscola ed è sempre molto attento a quello che mangia, ma è anche amante della buona cucina. Ora il portoghese gioca in Arabia, ma quando arrivò in Italia per giocare con la Juventus, apprezzò da subito la cucina Italiana

Come detto e sottolineato, chi ama la buona cucina, non può non amare la cucina italiana e anche un campione come Cristiano Ronaldo ha confermato questa tradizione. CR7 ancor prima di arrivare alla Juventus, si era innamorato già di alcuni piatti della tradizione nostrana e anche ora che è andato in Arabia, sono diversi i piatti che continua a non far mancare sulla sua tavola.

Cristiano Ronaldo e la dieta mediterranea

La cosiddetta dieta mediterranea in genere, è una dieta perfetta per l’equilibrio psico-fisico di un atleta. Sono tantissimi infatti gli sportivi, anche non Italiani, che la utilizzano, per mantenersi in forma, visto il giusto apporto di carboidrati e proteine, che fornisce all’organismo.

Per rimanere in forma, banditi cappuccino e brioche

La colazione dolce che facciamo noi italiani, non si addice allo stile di vita di un atleta e di conseguenza non si addice nemmeno allo stile di vita del fuoriclasse portoghese. Cristiano Ronaldo ama iniziare la sua giornata tipo, con un piatto di prosciutto crudo o cotto, un po di formaggio, una spremuta d’arancio e uno yogurt magro. Qualche volta a queste portate può aggiungere delle uova o della frutta fresca ma non sempre. Nulla a che vedere quindi, con il classico cappuccino e cornetto (o brioche) che si usa spessissimo nel nostro paese. Per il pranzo e la cena invece, il portoghese si lascia maggiormente guidare dalla fantasia, mantenendo sempre però, i giusti equilibri. Da bravo atleta Cristiano Ronaldo si nutre circa 6 volte al giorno e lo fa ad intervalli regolari. Colazione, due pranzi, una merenda e due cene.

CR7 e i suoi piatti preferiti

Come detto sono due i pranzi della giornata ed il primo, che arriva qualche ora dopo la colazione, è solitamente è a base di pollo e insalata. Il secondo pranzo invece, coincide orientativamente con il “nostro” ed è quasi sempre a base di pesce. Il portoghese ama molto il tonno, ma a volte può anche alternarlo con dei piatti a base di uova, olive e insalata, qualora non li abbia già consumati nella prima. Il quarto pasto della giornata consiste in uno snack pomeridiano, composto solitamente da frutta fresca o da un avocado toast. Per le due cene invece, CR7 si concede piatti decisamente più complessi e ricercati, senza però mai sconfinare nell’esagerazione.

Le cene di Cristiano Ronaldo

La sera infatti, mentre nella prima cena, il portoghese varia ancora tra pesce (solitamente pesce spada) e insalata, nella seconda cena, ultimo pasto di giornata, solitamente si concede una bistecca oppure dei calamari con del polpo. Proprio quest’ultimo, è uno di quei piatti che il campione adora e che consuma in grandi quantità. Arriviamo ora al piatto del suo cuore. Parliamo di una specialità tipicamente portoghese: il bacalhau du bras.

Il baccalà alla Bras (Bacalhau à o du Brás) è una ricetta tipica della cucina portoghese in cui l’ingrediente principale è facilmente deducibile dal nome: il baccalà. Il piatto è molto semplice da preparare e al contrario di quello che si potrebbe pensare, è una ricetta molto popolare in quasi tutto il territorio portoghese.