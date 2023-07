Zlatan Ibrahimovic è stato senza dubbio uno dei giocatori di calcio, più iconici della storia del football stesso; Il personaggio che lo svedese ha impersonato quando si trova sul terreno di gioco, difficilmente sorrideva . Il suo carisma era disarmante e tanti suoi colleghi erano addirittura annichiliti dalla sua personalità, eppure uno di loro, riuscì nell’intento di farlo sorridere anche mentre era sul terreno di gioco…

Il leone svedese Zlatan Ibrahimovic è stato come detto, uno dei giocatori più iconici e carismatici della storia del calcio. Oltre al calciatore, che non si discute, il “brand” Ibra è stato ed è tutt’ora, uno dei più proficui del calcio mondiale. Ibra è stato un giocatore completo, intelligente, fisico, ma non solo. Lo svedese infatti, a fronte di un fisico imponente, aveva anche una tecnica da far resuscitare i morti. Anche lui però, ha dovuto purtroppo fare i conti con il tempo e nelle ultime stagioni, malgrado abbia contribuito in maniera determinante alla conquista dell’ultimo scudetto del Milan, ha inevitabilmente dovuto pagare dazio all’età.

Negli ultimi due anni i problemi fisici dovuti agli oltre 20 anni di attività si sono fatti sentire tanto, troppo e anche una roccia come Zlatan, che in campo non ha mai mollato un centimetro, ha dovuto alzare bandiera bianca, dicendo addio allo sport che amava più di ogni altra cosa. sentire. Il carisma di Ibra però, era e rimane immacolato tanto che la tv italiana lo celebrò in diversi modi: le pubblicità per Sky, le apparizioni a Sanremo, le pubblicità per un gestore telefonico, la partecipazione in un film e chi più ne ha più ne metta…

Zlatan finchè ha potuto scendere in campo, è stato un vero asset per il Milan. Il carisma del gigante svedese è stato, come abbiamo detto, unico. La sua forza in campo, stava nella sua mentalità, vincente a prescindere dall’età, dal tempo e dagli anni. Zlatan tornò al Milan per vincere e ci riuscì dopo solo un anno, dal suo ritorno.

Zlatan che sorride con avversario? Impossibile…o forse no

In campo nel campionato 2021-2022, malgrado i suoi oltre 40 anni, mostrò a tutti quella che era la sua grinta e la cattiveria sportiva di cui era dotato e il suo atteggiamento in campo fece la differenza. I suoi atteggiamenti, le sue facce sempre “cattive” (sportivamente parlando), hanno fatto il giro del mondo e sono diventate un dogma per tutte le tifoserie che lo hanno potuto ammirare. Malgrado questo però, nell’arco della sua carriera, c’è stato comunque un calciatore che è riuscito nell’intento di scalfire la sua impenetrabile ruvidità, riuscendo a farlo sorridere e non si tratta di un calciatore qualsiasi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DEEP SPACE FOOTBALL (@deep_space__football)

In questo video condiviso qualche tempo fa su Instagram, dal profilo deep_space__football, Leo Messi “impegna” Zlatan in una discussione che termina con un curioso epilogo. Il video non è certo recente e risale ai tempi in cui il gigante di Malmo era in forza al PSG. Un bel ricordo, con un campione che ne fece sorridere un altro campione.