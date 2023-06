Ennesima batosta per re Carlo: Harry e Meghan non saranno più dei Windsor

Dopo l’incoronazione, Carlo pensava di poter recuperare il rapporto con Harry, distante da Meghan. Le cose però potrebbero complicarsi.

Dopo le voci – questione di settimane secondo alcuni giornalisti – di un divorzio imminente tra Harry e Meghan e la loro popolarità ai minimi storici con l’uscita del libro “Spare – il minore“, Carlo pensava che ben presto suo figlio sarebbe rientrato a corte. Il re, infatti, ha sotterrato l’ascia di guerra e spera di poter recuperare del tutto il rapporto col principe.

Tuttavia, non è un momento semplice per i duchi del Sussex. Solo qualche giorno fa, infatti, Spotify ha troncato solo dopo 3 anni l’accordo milionario che aveva siglato con Harry e Meghan per il podcast “Archetyphes” che è stato un vero flop. Stando ad alcune indiscrezioni, la coppia avrebbe fornito al colosso dello streaming meno materiale di quanto pattuito e comunque non si sarebbe impegnata più di tanto per portare avanti uno show pubblicizzato in pompa magna e con grande stile.

E così Spotify avrebbe deciso di interrompere l’accordo costato ben 20 milioni di dollari. Ma non solo. Bill Simons, dirigente di Spotify, si è scagliato duramente contro i Sussex in una puntata del suo podcast ‘The Ringer’, definendoli dei “fo**uti truffatori“. Nessuno però poteva immaginare che Harry e Meghan avessero in mente un gesto simile per riqualificare la loro immagine.

Harry e Meghan dicono addio al cognome reale: ecco come si chiameranno d’ora in poi

Ebbene sì, secondo Tom Bower, scrittore nonché uno dei massimi esperti quando si parla di royal family, Harry e Meghan hanno intenzione di cambiare il loro cognome. In un’intervista rilasciata a ‘GB News’, l’esperto ha spiegato che i duchi cambieranno cognome. “Da Windsor a Spencer, come la defunta madre di Harry, la principessa Diana“, ha affermato.

A conferma dello scoop rivelato da Bower, la coppia avrebbe già parlato con le autorità britanniche, discutendo tutte le implicazioni di una scelta simile. L’idea di diventare Spencer, però, non sarebbe di Harry. “Ciò che è veramente interessante nel re-branding dei Sussex è che Meghan ha deciso che il suo vero obiettivo nella vita è quello di essere la nuova Diana“, ha aggiunto l’esperto, sottolineando come Lady D sia sempre stata la passione di Meghan.

Ma cosa si nasconde dietro questa scelta? Adottare il cognome della mamma di Harry, infatti, significa appropriarsi anche dell’immagine e degli ideali che da sempre hanno contraddistinto la principessa del Galles. O forse, è un modo da parte dell’ex attrice di riaffermare la credibilità sia sua che del marito dopo i recenti buchi nell’acqua fatti con la serie Netflix e ora anche col podcast di Spotify.

Tuttavia, se un giorno Harry e Meghan non saranno più dei Windsor – rinunciando così al cognome scelto appositamente nel 1917 da Giorgio V al posto del fin troppo tedesco in un clima di guerra “Saxe-Coburg and Gotha” – non sarà solo Carlo a soffrire non potendo fare nulla per evitare una rottura totale con la famiglia.

Ma anche lo zio di Harry, Charles Spencer, non sarà per nulla contento. Dopo la morte della sorella nel 1997, infatti, Charles è stato sempre accanto a Harry e lo ha supportato nei momenti più difficili. Tuttavia, l’esperta reale Petronella Wyatt non ha dubbi. Charles Spencer sarà furioso all’idea di una nuova Diana incarnata proprio da Meghan.