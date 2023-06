Ultrà allo stadio: a volte il terrore corre davvero sul filo…

Il tifo allo stadio spesso è sinonimo di spettacolo ma non sempre. A volte infatti il troppo calore di alcuni ultrà può essere davvero esagerato e portare a situazioni che vanno decisamente oltre le righe ed è propria in una di queste occasioni, che è successa una cosa incredibile…

La situazione che vi raccontiamo stavolta, non è recentissima e non riguarda direttamente il calcio nostrano, ma vogliamo comunque parlarvene perchè fu una situazione in cui si è veramente rischiata la tragedia – e non stiamo parlando di stadi appartenenti a campionati di calcio di secondo ordine. Ci troviamo infatti in Eredivisie, ovvero in quello che è il campionato di serie A olandese. La partita di cui vi parliamo è stata giocata nel 2021 e vide le squadre del NEC Nijmegen e il Vitesse.

La gara è scialba ma ad un tratto succede l’incredibile

La gara giocata sul terreno di gioco per la verità, non fu di certo una gara memorabile, almeno dal punto di vista tecnico. Quello che fece scalpore infatti, fu quello che successe fuori dal terreno di gioco. Fatti che rischiarono davvero di passare alla storia come alcuni degli avvenimenti più tragici della storia del calcio. In campo come detto, la partita non fu esaltante e la gara venne decisa a favore del Vitesse grazie ad una rete di Frederiksen nel primo tempo.

I festeggiamenti dei tifosi allo stadio

Come detto però, non fu quello che successe in campo a sconvolgere tutti, bensì quello che accade subito dopo il triplice fischio dell’arbitro. Mentre i tifosi del Vitesse stavano festeggiando la vittoria avvenuta contro il NEC infatti, avvenne qualcosa di incredibile. A fine gara i gialloneri si avvicinarono alla tribuna che ospitava i propri sostenitori ed insieme a loro, iniziarono a festeggiare per la vittoria appena ottenuta. Ad un tratto però i tifosi presenti sugli spalti iniziarono a saltellare tutti insieme sulle gradinate, creando una vera e propria sorta di “onda sismica artificiale” di proporzioni incredibili, che fece da subito, vacillare l’intera struttura.

La gradinata dello stadio crollò in meno di una frazione di secondo.

Quello che era nell’aria purtroppo, si verificò puntualmente e solo per fortuna, il crollo non coinvolse direttamente alcun tifoso, ma lo spavento fu grandissimo. Un’ episodio incredibile in cui la tragedia fortunatamente, venne solo sfiorata; Di sicuro i tifosi del Vitesse che erano li qualcosa impararono sicuramente; va bene esultare e gioire per i risultati della propria squadra del cuore, ma nel farlo bisogna sempre pensare a quali conseguenze può portare, quello che facciamo.