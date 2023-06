Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: “Separati, eppure siamo più uniti che mai”

Le indiscrezioni diffuse nell’anno corrente si rivelano veritiere: Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno confermato la separazione.

Nell’anno corrente, le indiscrezioni riguardo la separazione effettiva di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono fatte sempre più concrete. Ciò nonostante, i diretti interessati hanno sempre smentito la notizia riguardo un papabile divorzio imminente. Si tratta di un vero e proprio déjà vu: ricordiamo che Ilary Blasi e Francesco Totti seguirono il medesimo modus operandi, rilasciando addirittura un’intervista a Verissimo per smentire la “fake news” riguardo i ripetuti tradimenti. Stesso discorso vale per Francesca Neri e Claudio Amendola, anche loro impegnati frequentemente nella totale smentita delle notizia a danno della loro unione.

Abbiamo però imparato una lezione importante: non sempre le notizie possono essere considerate infondate, soprattutto se si ripetono frequentemente nell’arco del tempo. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis rappresentano l’ennesima prova di veridicità di quanto espresso dai tabloid nelle scorse settimane. La coppia ha rilasciato un’intervista per confermare la separazione, sostenendo al contempo di non avere alcuna intenzione di modificare le dinamiche famigliari.

Sonia Bruganelli lascia Paolo Bonolis, la coppia conferma le indiscrezioni sulla separazione

Mesi fa, Sonia Bruganelli impartiva lezioni di vita alle coppie legate in matrimonio, sostenendo che – per un’unione sana e duratura – fosse necessario vivere separatamente. L’opinionista del Gf Vip infatti aveva raccontato la sua strategia relazionale, la quale includeva addirittura due appartamenti distinti ove abitare. A quanto pare, tale modus operandi non ha beneficiato alla coppia, al contrario ha semplicemente alimentato il desiderio di vivere indipendentemente dal proprio partner.

E’ stata proprio Sonia a porre fine al suo matrimonio con Paolo Bonolis. Nell’intervista, le dinamiche appaiono abbastanza chiare: mentre il conduttore ha manifestato un’aria più affranta e dispiaciuta, l’opinionista raccontava serenamente quanto accaduto, tanto da ridere e scherzare con il giornalista.

“Quando ci siamo fidanzati, io avevo 23 anni, non ero ancora laureata, lui era un uomo” – ha raccontato Sonia Bruganelli – “Soltanto con il tempo […] abbiamo preso coscienza delle nostre differenze”. Riguardo le frequenti smentite, l’opinionista e imprenditrice ha spiegato: “Era una notizia che avremmo dovuto dare noi per primi a chi di dovere” – ed ha poi sottolineato – “Non ci saranno avvocati, alimenti, niente di tutto questo”.

Paolo Bonolis ha preso parola raramente, lasciando all’ormai ex moglie il monopolio della conversazione. Il suo disagio si è manifestato soprattutto in occasione di una battuta della Bruganelli. In quel caso il conduttore non è riuscito a nascondere la sofferenza procurata dalla separazione.

Sonia ha infatti ricordato una canzone di Califano, esordendo ironicamente: “Non escludo un ritorno” – Bonolis ha replicato prontamente: “Califano è morto”. Dopodiché, l’ex moglie ha replicato: “Ah, quindi se torno ti trovo occupato?” – le parole del conduttore hanno commosso il web: “E’ probabile, ma tu bussa lo stesso”.