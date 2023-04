Camila Giorgi, il pizzo che dà le vertigini: una Venere da sera

By

Tennista assai talentuosa sul campo da gioco, ma donna bellissima e di classe anche fuori dal terreno: ecco Camila Giorgi

Non solo una tennista di grande talento. Ma anche una donna affascinante, capace di sfoggiare un’eleganza innata. Questa è Camila Giorgi. La conosciamo da tempo, ormai. Ma ogni suo scatto sui social network diventa virale: il pizzo che dà le vertigini, la foto che lascia a bocca aperta.

31enne, originaria di Macerata, Camila Giorgi sa infatti combinare bene la classe sul campo da tennis con l’eleganza e lo charme fuori. Anche spulciando il suo seguitissimo account Instagram si può facilmente notare come il feed sia un giusto mix tra l’attività agonistica e quella da modella.

Risultati eccellenti in entrambi i casi. Ha vinto il Canada Open nel 2021, e, nel corso della sua carriera, ha vinto quattro tornei dei circuiti maggiori, tutti sulle superfici rapide, la sua specialità. Un anno d’oro della carriera di Camila è stato sicuramente il 2018, allorquando raggiunge i quarti di finale a Wimbledon e quella che è, al momento la sua migliore posizione nel ranking: il 26esimo posto mondiale. Quarti di finale dove si è fermata anche alle Olimpiadi di Tokyo nel 2020.

Camila Giorgi: splendida anche fuori dal terreno di gioco

Insomma, Camila Giorgi fa grandi cose dentro al campo. Essendo una giocatrice che gioca spesso in attacco, la 31enne di Macerata predilige le superfici veloci, su cui in carriera ha dato il meglio di sé. Gioca molto sul ritmo e scende spesso a rete. Tutto ciò rende i suoi match molto spettacolari. A lasciare a bocca aperta, però, non è solo il suo talento ma anche la sua straordinaria bellezza.

Ed è uno spettacolo anche fuori dal campo. Come detto, basta spulciare un po’ il profilo Instagram ufficiale di Camila Giorgi per notare quanto sia affascinante. E come abbia una vita molto intensa anche fuori dal terreno di gioco. Nel 2021 ha anche annunciato la nascita di un proprio brand, “Giomila”, frutto evidentemente della crasi tra il cognome e il nome.

La foto che vi proponiamo oggi, che sull’account Instagram di Camila vanta oltre 28mila like, la mostra bellissima, a Bratislava, in Slovenia. Il folto numero di fan e followers dimostra di apprezzare questo total black che esalta le gambe con il pantalone, ma che ha nel top, con diversi ricami in pizzo il punto di forza. Una vera Venere, donna di gran classe.