India, battuto un nuovo record: la storia cambia completamente

L’India batte un nuovo record e cambia completamente la storia: ecco cosa è successo e qual è la novità che la riguarda.

L’India ha una cultura antichissima che vi farà innamorare a prima vista. Recentemente, questo Paese ha superato un nuovo incredibile record che sta cambiando completamente la storia.

L’India è un paese pieno di contrasti dove regna la spiritualità. Colori, monumenti, tradizioni e religioni stregano l’attenzione del viaggiatore che sceglie questi luoghi per scoprirne l’anima più profonda. Nel suo mix di bellezza e meraviglia, accanto alle stoffe pregiate, vi sono i templi con i loro mille significati che lasciano tutti senza parole.

Inoltre, il paese ha circa nove religioni riconosciute tra cui l’Islam, il Buddhismo, il Cristianesimo, il Sikhismo, il Giainismo e diverse credenze tribali e popolari e l’80 per cento della popolazione è legata alla fede indù. Oltre a queste meraviglie, oggi l’India ha detenuto un nuovo record che cambierà le sorti del Paese.

L’India sorpassa la Cina: ecco i dettagli e l’analisi dei dati

L’India ha battuto un nuovo record: è diventato il Paese con più abitanti del mondo superando ufficialmente la Cina. La conferma è arrivata dopo una rilevazione delle Nazioni Unite, che aveva indicato metà Aprile come mese del sorpasso. Questa notizia è stata confermata dall’Onu e rilanciata in tutto il mondo dai più importanti media, a partire dal Wall Street Journal sino all’emittente Al Jazeera.

La progressiva riduzione della popolazione cinese ha dato il via ad un vero e proprio allarme, mettendo a dura prova l’economia del Paese. La crescita economica in Cina, risulta essere intorno al 4%, superata largamente dall’India per circa il 6%. La Banca di Stato, inoltre, assicura come presto l’India possa divenire la terza potenza economica mondiale.

Secondo alcuni demografici, l’India potrebbe arrivare alla fine del 2023 con circa 1 miliardo e 429 milioni di abitanti. La Cina si fermerebbe solo ad 1 miliardo e 426 milioni di cittadini, mentre gli Stati Uniti a 340 milioni di abitanti.

Secondo Dudley Poston, professore di sociologia all’Università del Texas citato dall’agenzia di stampa Associated Press, Pechino si è unita a molti Stati per avere più decessi che nascite. Al contrario, l’India detiene il record di numero di neonati che vengono al mondo ogni 12 mesi. Secondo L’Onu, nel 2100 la popolazione dell’India potrebbe essere il doppio di quella della Cina.

L’India evidenzia anche un altro record, ossia quello della povertà. Infatti, oggi, 228 milioni di persone si trovano in una condizione di vita molto precaria. In percentuale, è circa il 16% della popolazione nazionale.