Terra amara anticipazioni: si parla di scandalo in città

Uno scandalo si diffonderà nella città di Çukurova: le anticipazioni di Terra Amara non preannunciano niente di buono. Scopriamo insieme cosa succederà.

La nota serie turca – Terra Amara – continua ad appassionare i telespettatori italiani. A questo proposito scopriamo insieme cosa succederà nel corso della prossima messa in onda su Canale 5: uno scandalo si diffonderà nella città Çukurova e rischierà di mettere a repentaglio la vittima delle illazioni.

Partiamo subito con la storia d’amore nata da Ylmaz e Zuleyha: quest’ultima mostrerà diversa preoccupazione per il compagno, soprattutto in riferimento agli eccessivi impegni risposti nel suo lavoro. Il protagonista infatti tenterà di appianare le tensioni con Demir, decidendo di vendere le sue azioni a dei soci tedeschi. Quest’ultimo dunque apprezzerà il gesto di Ylmaz, per poi apprendere un’amara consapevolezza: i nuovi affiliati l’hanno ingannato e rischiano di condurre l’azienda verso il baratro. Nel frattempo, Zuleyha percepirà la lontananza di Ylmaz e questo metterà in crisi il rapporto di coppia.

Nel frattempo, Hunkar cercherà di dimenticare la disastrosa cena a cui abbiamo assistito nelle scorse puntate. Di fronte ad incomprensioni di tale portata, la signore Behice cercherà di convincere Fekeli a trasferirsi ad Istanbul con la sua famiglia. Eppure non è finita qui!

Terra Amara, le anticipazioni non preannunciano niente di buono

Pessime notizie per i fan di Terra Amara: Sanye infatti scoprirà la relazione clandestina di Sermin e Hatip, deciderà dunque di riferire tutto ad Hunkar. La coppia viene quindi arrestata per adulterio e la notizia si diffonde in città. Sermin cercherà di vendicarsi del torto subìto, la donna infatti ha un asso nella manica. Una volta uscita di prigione riuscirà ad ottenere le prove del rapporto sentimentale giovanile tra sua zia e lo stesso Fekeli. Nel frattempo, mentre Sabahattin farà perdere le sue tracce per l’imbarazzo e l’umiliazione, Demir verrà a conoscenza della relazione clandestina della madre.

Nel frattempo, Gaffur tenterà di sanare il suo debito vendendo gli ori racimolati dall’abitazione. Sanye, una volta rincasata, si renderà conto della mancanza degli oggetti preziosi e farà ricadere la colpa su Cenin. A quel punto, entrerà in scena Yilmaz che non crederà alle accuse mosse dalla donna, tanto da decidere di recarsi immediatamente a casa della famiglia Yaman per chiedere spiegazioni.

Infine, Demir e Ylmaz scopriranno il tradimento di Fekeli, il quale ha restituito i terreni acquistati ad Hunkar – ragion per cui i due uomini sfogheranno tutta la loro ira sull’uomo. In seguito alle vicissitudini professionali, Ylmaz deciderà di tornare a vivere nella casa della moglie. Per Zuleyha, la decisione dell’amato sarà davvero difficile da digerire, ma tenterà comunque di mostrare cordialità e rispetto nei confronti della donna.