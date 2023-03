Uomini e Donne: nuovo addio all’orizzonte? Cosa accade

Partecipante in crisi potrebbe decidere di abbandonare il programma: scopriamo insieme cosa sta succedendo negli studi di Uomini e Donne.

Le anticipazioni di Uomini e Donne non preannunciano niente di buono: il parterre potrebbe subire un ulteriore ridimensionamento, mentre sul trono c’è chi mostra evidenti segni di malessere e frustrazione. Nel frattempo, Luca e Nicole entrano nel vivo del loro percorso: il primo ha già chiarito la sua personalità e sta procedendo con la selezione delle sue corteggiatrici; Nicole sembra invece già indirizzata su due spasimanti – Andrea e Carlo. Giungerà infine un terzo corteggiatore pronto a conquistare la tronista dagli occhi di ghiaccio.

Federico Nicotera ha finalmente scelto la sua fidanzata ed ha abbandonato gli studi Mediaset insieme a Carola; il discorso appare completamente diverso per Lavinia, in questo caso infatti la tronista sembra decisamente in alto mare, proprio a causa del comportamento ambiguo e scostante dei suoi corteggiatori. Durante il percorso è emerso di come la giovane soffra di attacchi di panico, dovuti sicuramente alle sue insicurezze; eppure, sembra che questo non implichi un’eventuale tutela da parte di Alessio (il moro) e soprattutto di Alessio (il biondo).

Nel corso della puntata in onda la scorsa settimana infatti in studio è arrivata l’ennesima segnalazione ai danni di Corvino: il corteggiatore è stato avvistato nuovamente ad un party in compagnia dell’ex fidanzata. Alessio ha quindi perso la pazienza ed ha abbandonato lo studio, confermando i dubbi di Lavinia sulla veridicità del suo sentimento. Cosa succederà dunque? Approfondiamo insieme.

U&D: una partecipante abbandona ed una viene cacciata? La verità

Lavinia non si sente compresa e i suoi corteggiatori non collaborano: dopo l’uscita di scena epocale delle scorse registrazioni, Corvino si è rifiutato di tornare nel programma per chiarirsi con la tronista. La frustrazione espressa dalla 25enne è evidente, soprattutto perché in molti hanno sempre sostenuto che la sua preferenza ricadesse proprio su Alessio (il biondo). Dato il suo sconforto, Lavinia potrebbe dunque decidere di abbandonare il programma. Eppure, non è finita qui: qualcuno potrebbe fare la stessa fine di Desdemona Balzano.

Dalle anticipazioni è emerso un dettaglio interessante: sembra che Armando Incarnato – ormai da considerarsi l’investigatore privato della redazione – abbia delle informazioni che infangherebbero la dama romana Paola. Il cavaliere napoletano avrebbe confermato la presenza di un manager che indirizza la donna rispetto ai comportamenti da mostrare negli studi di U&D. Cosa succederà dunque?

Paola verrà inevitabilmente attaccata da Gianni Sperti, il quale ha sempre espresso un certo scetticismo nei confronti della dama; Armando continuerà a sostenere a gran voce (come sempre) la sua tesi. L’ultima parola spetta dunque a Maria De Filippi: la conduttrice deciderà di invitare Paola a lasciare lo studio oppure si mostrerà più tollerante? Staremo a vedere!