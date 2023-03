Elisa Isoardi: che bella notizia| Finalmente

Ottime notizie per la nota conduttrice ed ex Miss Italia: Elisa Isoardi ci sorprende con un traguardo incredibile. Scopriamo di cosa si tratta.

Nonostante la sua spontaneità, professionalità e talento Elisa Isoardi ha decisamente faticato ad affermarsi nel panorama televisivo nazionale. La sua figura viene associata per lo più alla sostituzione di volti noti, quali possono essere Antonella Clerici per La prova del cuoco. Tuttavia, nella sostanza dei fatti, l’ex Miss Italia non ha mai avuto tra le mani un programma effettivamente suo.

Ultimamente, le sue apparizioni televisive hanno compreso principalmente partecipazioni come concorrente: citiamo ad esempio Ballando con le stelle nel 2020, ma anche L’isola dei Famosi nel 2021. Di un programma pensato per lei neppure l’ombra, tanto che nel corso della stagione estiva, la stessa Elisa Isoardi si era augurata di poter tornare presto a lavorare negli studi delle trasmissioni Mediaset e Rai – proprio come fece in occasione della messa in onda de’ La prova del cuoco.

Sono passati circa tre anni dall’ultima apparizione concreta, eppure la conduttrice non si è mai persa d’animo ed ha continuato a coltivare il suo sogno. Ebbene, sembra che la determinazione e la resilienza abbiano portato frutti sostanziosi: Elisa Isoardi è stata promossa da Mamma Rai, i vertici del canale pubblico hanno intenzione di affidarle uno dei programmi più longevi. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Elisa Isoardi promossa da Mamma Rai, incredibile notizia per la conduttrice

La bellezza del canale pubblico risiede nell’incredibile varierà di trasmissioni offerte ai cittadini italiani: mentre Mediaset punta per lo più sull’intrattenimento e sulle trasmissioni giornalistiche, la Rai spesso investe su prodotti culturali ed esplorativi. A questo proposito, tra gli appuntamenti fissi più amati dai telespettatori, non possiamo non citare Linea Verde – storico sempreverde del canale pubblico, incentrato su agricoltura, tradizione ed ambiente.

Al momento, Linea Verde comprende due coppie di conduttori: Marcello Masi e Daniela Ferolla per la messa in onda del sabato; Beppe Convertiti e Giuseppe Calabresi per la puntata domenicale. Sembra che i vertici Rai abbiano intenzione di inserire Elisa Isoardi nella seconda messa in onda, in sostituzione di Giuseppe Calabresi. Se tale indiscrezione fosse vera, questo rappresenterebbe un vero e proprio epocale ritorno in televisione, proprio perché parliamo di un programma particolarmente amato dal pubblico italiano.

Di fronte a questo incredibile traguardo, c’è chi ha sostenuto che si trattasse di una semplice raccomandazione. Purtroppo infatti, Elisa Isoardi ha dovuto combattere spesso per l’autenticità delle sue potenzialità, a causa dei continui rimandi alla relazione con Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio.

Tralasciando la malizia negli occhi dei più scettici, è bene sottolineare che per il momento non possediamo alcuna conferma ufficiale: dovremo attendere eventuali annunci da parte della diretta interessata oppure verificare la veridicità della news tramite la prossima messa in onda di Linea Verde.