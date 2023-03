Uomini e Donne anticipazioni | la dama non ci sarà più

Le anticipazioni di Uomini e Donne non preannunciano niente di buono: sembra che una dama abbia abbandonato gli studi Mediaset. Scopriamo insieme cos’è successo.

Maria De Filippi è tornata ufficialmente negli studi Mediaset dei suoi programmi di punta, procedendo nuovamente con le registrazioni di Uomini e Donne. Stando alle ultime anticipazioni, sembra che finalmente Federico Nicotera abbia fatto la sua scelta: il tronista ha abbandonato la trasmissione con Carola, come del resto aveva predetto il popolo del web. Dopodiché, la conduttrice è passata ad occuparsi del Trono Over.

La frequentazione di Gemma Galgani con Silvio procede a gonfie vele: sembra che la new entry abbia compreso esattamente le necessità della dama, ragion per cui l’iconico volto di U&D ha deciso di proseguire con la sua conoscenza. Nessuna discussione e nessun dubbio, anzi la Galgani ha addirittura esaltato la passionalità del suo cavaliere, raccontando di un bellissimo bacio coinvolgente.

Unica pecca nell’intervento della dama torinese? Ebbene, sembra che Silvio abbia mimato in studio le movenze passionali di Gemma, in riferimento all’iconico bacio alla francese. In studio è calato quindi il gelo e la conduttrice ha interrotto la scena invitando i due a ballare sulle note di una canzone romantica. Infine, sempre in riferimento al Trono Over, Maria De Filippi si è dovuta occupare di una serie di segnalazioni ai danni di una dama del parterre femminile.

U&D, la dama abbandona lo studio travolta dalle segnalazioni

Dopo essersi occupata di Federico Nicotera e di Gemma Galgani, Maria De Filippi ha invitato in centro studio l’affascinante Desdemona – new entry della stagione corrente di Uomini e Donne. La produzione infatti ha ricevuto innumerevoli segnalazioni sulla scorrettezza della dama rispetto la redazione: non sappiamo ancora cosa trattino le segnalazioni a discapito della Balzano.

Fatto sta che, come accade spesso in questi casi, gli opinionisti si sono scagliati contro Desdemona, accusata di aver ingannato il programma condotto da Maria De Filippi. Gianni e Tina hanno mostrato in più di un’occasione profondo attaccamento agli studi Mediaset, soprattutto nella consapevolezza dell’impegno costante della troupe. Per questo motivo, sembra che Desdemona sia esplosa.

Stando alle ultime indiscrezioni, la dama avrebbe lasciato lo studio per sempre: non sappiamo ancora se la scelta derivi dagli attacchi degli opinionisti oppure se sia stata la stessa conduttrice ad invitare la Balzano ad andarsene. Ad ogni modo, il ritorno di Maria De Filippi all’interno degli studi è stato tutt’altro che pacifico, soprattutto in relazione alle continue discussioni nate in centro studio.

Come se non bastasse, sembra che persino Aurora Tropea sia finita nuovamente al centro della polemica: Gianni l’ha accusata di aver criticato il programma in seguito al suo abbandono, mentre Armando ha sostenuto che la dama avesse diffuso informazioni false sulla redazione. Avremo comunque occasione di assistere a quanto è successo grazie alla prossima messa in onda settimanale.