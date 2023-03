Amici: ecco quando iniziano le registrazioni | Incredibile

Il talent show condotto da Maria De Filippi potrebbe tornare presto a farci compagnia domenica pomeriggio: vediamo insieme tutti i dettagli.

La morte improvvisa di Maurizio Costanzo ha scosso profondamente l’opinione pubblica: Mediaset ha così deciso di interrompere la programmazione delle trasmissioni condotte da Maria De Filippi; un gesto di rispetto e delicatezza che ha consentito alla padrona di casa di vivere il lutto lontana dall’attenzione invadente delle telecamere.

Maria De Filippi ha sempre dimostrato di essere una donna forte, determinata e resiliente – caratteristiche che hanno letteralmente conquistato il giornalista scomparso. Per questo motivo, non ci deve stupire l’indiscrezione diffusa a macchia d’olio nelle ultime ore: la regina di Mediaset torna negli studi televisivi delle sue trasmissioni, riprenderà a lavorare molto presto, in modo da offrire al pubblico il consueto palinsesto televisivo.

Amici e U&D procederanno con le registrazioni del programma, soprattutto perché le ultime puntate ci avevano lasciato con diverse questioni in sospeso: oltre all’imminente debutto del serale di Amici – associato quindi alla necessità di selezionare i talenti in gara – il tronista Federico Nicotera avrebbe dovuto procedere con la scelta della sua futura fidanzata. La padrona di casa torna quindi ad occuparsi delle sue trasmissioni: vediamo insieme tutti i dettagli riguardo la programmazione del ritorno epocale di Maria De Filippi.

Amici, Maria De Filippi tornerà presto in studio

Telespettatori, colleghi ed amici hanno espresso la totale vicinanza e soprattutto il supporto all’iconica Maria De Filippi: i vertici Mediaset hanno confermato l’imminente ritorno della regina di Mediaset negli studi televisivi dei suoi programmi di punta. In particolare, lunedì e martedì – 6 e 7 marzo – la conduttrice riprenderà con le registrazioni di Uomini e Donne, in modo da consentire a Federico Nicotera la conclusione del suo percorso. Eppure, non è finita qui.

Venerdì 3 marzo Maria De Filippi si è occupata delle registrazioni di Amici, in relazione alla puntata che dovrebbe andare in onda domenica 12 marzo. I professori hanno avuto modo di riflettere circa la selezione degli allievi da condurre al tanto agognato serale, opportunità che consentirà loro di entrare in contatto con eventuali produttori radiofonici e coreografi. La programmazione di quest’ultima fase del programma è prevista per sabato 18 marzo in prima serata.

Per quanto riguarda domenica 5 marzo, la puntata a cui assisteremo corrisponderà alla registrazione svolta giovedì 23 febbraio, un giorno prima della scomparsa di Maurizio Costanzo. Sicuramente l’umore apparirà molto più allegro e rilassato rispetto alla messa in onda prevista per il 12 marzo: non conosciamo ovviamente lo stato d’animo con il quale Maria De Filippi sia tornata negli studi Mediaset.

Da confutare quindi la notizia secondo cui i vertici dell’azienda avrebbero operato per cercare una sostituta che potesse sopperire alla mancanza di Maria De Filippi. Nessuna conduttrice si sarebbe potuta occupare delle sue trasmissioni con tale scioltezza e talento. La padrona di casa torna negli studi dei suoi programmi, trovando rifugio nel suo lavoro.