Luce e gas: in arrivo un nuovo bonus: Ecco tutti i dettagli

Sicuramente sono molto importanti per le famiglie italiane, gravate dalla crescente crisi economica, sono i Bonus e le agevolazioni.

Sono oramai diversi anni che i Governi si impegnano in tal senso. Non è stato da meno il governo Meloni. Quest’ultimo, appena insediatosi, ha cercato di concentrarsi sul reddito di emergenza, o limitando il reddito di cittadinanza. Comunque si è concentrato sull’aiuto alle famiglie.

Uno di questi aiuti è sicuramente quello che riguarda il potenziamento dei Bonus sociali. Si tratta del Bonus luce e gas che è comunque una misura ormai attiva da anni, quindi nessuna novità a tal proposito. Invece è il potenziamento della misura che viene sicuramente considerata una grande novità del 2023.

In cosa consiste il nuovo bonus luce e gas

Va precisato che lo sconto sulle bollette di luce, acqua e gas delle famiglie italiane è indirizzato a un numero maggiore di famiglie italiane che ne possono beneficiare. A tal proposito se ne è occupata la Legge di Bilancio che ha esteso la soglia ISEE dalla cifra di 12.000 a quella dei 15.000 euro. Se ben ricordiamo nell’ anno appena trascorso del 2022 si passò dalla cifra dei 8.000 a quella dei 12.000 euro. Adesso il tetto passato invece alla cifra dei 15.000 euro. Questa notizia è molto importante dato che molte famiglie italiane potranno godere di un alleggerimento della spesa sostenuta per quanto riguarda le utenze domestiche.

Dobbiamo ricordare un aspetto molto importante ossia che a partire dall’anno 2021 i Bonus sociali sono assegnati in maniera automatica alle famiglie che ne hanno diritto. Fondamentale a questo punto è dotarsi di un ISEE che risulti essere aggiornato e soprattutto in corso di validità. Bisogna precisare che L’ISEE che bisogna rinnovare quest’anno per renderlo in corso di validità viene rapportato a quello che risulta essere il reddito e viene rapportato anche ai patrimoni di una famiglia che risultano essere detenuti nell’anno del 2021. Va detto che se il valore non supera adesso la cifra dei 15.000 euro, allora a questo punto potrà rientrare nel beneficio. Va anche detto un dato molto importante ossia che il Bonus sociale viene assegnato da un mese di aprile all’altro.

A questo punto dobbiamo precisare un dato importante ossia che L’ISEE di riferimento per i vecchi beneficiari che riguarda i primi mesi dell’anno 2023 resta comunque quello vecchio. Dal mese di aprile però è necessario nuovamente. Va detto che esiste davvero una vera e propria varietà delle modalità con cui una famiglia può recuperare quello che a tutti gli effetti viene considerato un vero e proprio sgravio sulle bollette. Fondamentale precisare che se i consumi e quindi le fatturazioni risultano essere inferiori al Bonus, questo può essere recuperato in contanti. Molte aziende fornitrici dei servizi di luce e gas segnalano nelle bollette questa opzione che è molto importante per gli utenti stessi. A questo punto quello che va suggerito è di chiamare il numero verde per accordarsi sulle modalità di recupero del Bonus a cui si può accedere e che risulta quindi spettante all’utente, tramite sia il mezzo di pagamento di assegno, oppure bonifico o presso i Sisal Point.