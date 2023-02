Fiori sopra l’inferno anticipazioni | Markus che fine farà?

Lunedì prossimo assisteremo all’ultimissima puntata di Fiori sopra l’inferno, prodotto Rai che vede come protagonista Elena Sofia Ricci. Scopriamo insieme cosa succederà.

Elena Sofia Ricci dimostra per l’ennesima volta di essere un’artista poliedrica, il ruolo di Teresa Battaglia infatti è ben diverso rispetto a quello della dolce e simpatica Suor Angela. L’attrice ha abbandonato il set famigliare e spontaneo di Che Dio ci aiuti, per approdare in una serie thriller che la vede come protagonista indiscussa.

Fiori sopra l’inferno racconta la storia di un’investigatrice privata dura, forte, a tratti distaccata e fredda – il cui unico obiettivo si riassume nella risoluzione dei casi. Non ama collaborare e preferisce agire in solitaria, dovrà quindi sforzarsi di seguire le idee del suo collaboratore. Insomma, tutta un’altra storia rispetto all’indomita Suor Angela, un personaggio che probabilmente mancherà a moltissimi telespettatori italiani.

Tornando a Fiori sopra l’inferno, la serie vedrà la sua conclusione lunedì 27 febbraio, quando andranno in onda gli ultimi due episodi previsti dalla trama. Eppure, la Rai potrebbe comunque decidere di investire su una seconda stagione, raramente infatti il canale pubblico produce serie tv destinate ad un’unica fiction pilota. Staremo a vedere: nel frattempo, leggiamo insieme le anticipazioni relative agli ultimi due episodi del thriller Fiori sopra l’inferno.

Fiori sopra l’inferno, anticipazioni ultima puntata in onda lunedì 27 febbraio

Lunedì 27 febbraio alle 21.25 su Rai Uno andranno in onda gli ultimi due episodi di Fiori sopra l’inferno, nuovissimo prodotto televisivo genere thriller realizzato in collaborazione con il canale pubblico. Elena Sofia Ricci, nei panni dell’investigatrice Teresa Battaglia, dovrà sfoderare tutto il sui ingegno e capacità di intuizione per risolvere l’ennesimo omicidio che si presenta sul suo cammino. Le anticipazioni della terza puntata infatti non preannunciano niente di buono.

Nel corso dell’episodio infatti, Markus sparirà improvvisamente, ragion per cui Teresa dovrà occuparsi del suo ritrovamento oltre che del crimine commesso. In seguito ad un confronto con Mathias e successivamente con Lucia, l’investigatrice scoprirà il luogo dove si trova il giovane. Il gruppo si reca quindi nel luogo prescelto, trovandosi davanti l’ennesima tragedia indecifrabile: Markus è vivo, ma vicino a lui si trova l’ennesimo cadavere.

Teresa Battaglia dovrà risolvere ben due omicidi, agendo in fretta per evitare che altre vittime cadano preda del killer. A fronte delle indagini sul corpo e sui campioni di DNA ottenuti dall’analisi della scena del crimine, l’investigatrice scoprirà delle verità sconvolgenti sul caso. Probabilmente tutti i nodi verranno al pettine nel corso della messa in onda del 27 febbraio, e se così non fosse?

La serie Fiori sopra l’inferno ha conquistato un incredibile successo, sia per quanto riguarda il pubblico senior, sia in relazione ai telespettatori più giovani. La Rai potrebbe quindi decidere di investire su una seconda stagione, lasciando il pubblico con il fiato sospeso. Ad ogni modo, dovremo aspettare lunedì 27 febbraio per scoprire il finale epocale di Fiori sopra l’inferno!