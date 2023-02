La famosa coppia vip si è lasciata? | Fan senza parole

Una delle coppie vip più amate dal web in fase di separazione? I fan rimangono a bocca aperta, nessuno avrebbe potuto immaginarlo. Scopriamo insieme di chi si tratta!

I social network hanno contribuito alla diffusione repentina delle notizie, così come all’abitudine di condividere diversi momenti intimi e personali della propria quotidianità. Gli influencer in tal caso raccontano ogni minimo aneddoto ai followers di Instagram, ragion per cui i fan dei vip si sentono parte integrante della routine e della vita dei propri idoli. Questo atteggiamento (fondamentalmente tossico), costringe i personaggi dello spettacolo a giustificare ogni comportamento, frase oppure evento riguardante la propria privacy.

Le prime vittime dell’era digitale sono le giovani coppie, la notorietà porta i followers ad affezionarsi alle storie d’amore, motivo per cui spesso si crea allarmismo di fronte alla mancanza di stories e post romantici condivisi. Proprio sulla base di questo, diversi tabloid avrebbero confermato la rottura definitiva tra due influencer molto amati dal popolo del web. Considerando le ultime dichiarazioni dei diretti interessati, una notizia di questo tipo appare come una vera e propria doccia fredda. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Coppia di vip si lascia? I fan rimangono senza parole

Le varie riviste di gossip avrebbero diffuso la notizia che confermerebbe la crisi in atto tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta. La coppia, unita da due anni di condivisioni e momenti bellissimi vissuti insieme, non pubblica stories e post d’amore da diverso tempo. Per questo motivo, molte persone hanno cominciato a dubitare circa la continuità del rapporto: Giulia De Lellis non menziona Carlo da moltissimo tempo. L’ultima foto insieme infatti risale ormai al 18 gennaio, in occasione del compleanno dell’ex corteggiatrice di Andrea Damante. Eppure, non è finita qui.

Pochi giorni fa, Carlo Beretta ha festeggiato il compleanno di sua madre. I followers della coppia si sarebbero aspettati un messaggio di auguri da parte di Giulia, eppure non solo quest’ultimo non è mai arrivato, ma l’influencer è persino mancata al party organizzato per la suocera. Questo dettaglio ha contribuito alla diffusione della notizia secondo cui Giulia e Carlo sarebbero ai ferri corti, anche se – al momento – i diretti interessati non hanno confermato (né smentito) la notizia.

Tale indiscrezione appare effettivamente assurda, soprattutto se pensiamo all’intervista rilasciata dalla De Lellis in occasione della sua ospitata a Verissimo. Giulia aveva descritto Carlo come un uomo premuroso, un vero e proprio principe azzurro, perfetto per lei. L’ex corteggiatrice aveva definito il fidanzato come “la sua medicina” – parole che avevano commosso i telespettatori e il popolo di Instagram.

Sembra tuttavia che qualcosa si sia inclinato nelle ultime settimane, forse per gli impegni lavorativi oppure per la lontananza, per non parlare poi dei caratteri completamente diversi dei diretti interessati. Ad ogni modo, dovremo aspettare la conferma dalla coppia rispetto ad un’eventuale rottura. Per il momento si tratta infatti di semplici indiscrezioni e scoop.