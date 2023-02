Lorella Cuccarini dirà addio ad Amici? | Cosa c’è di vero

Nelle ultime settimane si è diffusa la news secondo cui Lorella Cuccarini potrebbe abbandonare la scuola di Amici. Scopriamo insieme cosa c’è di vero nell’indiscrezione.

La coach di canto ha dovuto affrontare una situazione alquanto delicata: uno dei suoi allievi ha messo in dubbio la professionalità di Arisa, anch’essa professoressa nella scuola di Amici. Vediamo insieme i dettagli.

Nel corso dei vari daytime è emerso di come Lorella Cuccarini sia rimasta delusa dal comportamento di Cricca, il quale ha mostrato un atteggiamento strafottente e poco rispettoso nei confronti di Arisa. L’allievo si è sempre distinto per la sua educazione e pacatezza, ragion per cui le accuse mosse da quest’ultimo rispetto alla scelta della coach di canto hanno lasciato a bocca aperta gran parte del pubblico e dei telespettatori da casa. Arisa infatti gli aveva assegnato un compito ben preciso: avrebbe dovuto scrivere delle barre, per poi interpretarle all’interno degli studi Mediaset.

Una volta ultimata l’esibizione, i coach di canto si sono visti d’accordo rispetto alla banalità delle parole utilizzate, a quel punto Cricca ha perso la ragione. Una volta tornato in casetta ha accusato Arisa, sulla base della convinzione che quest’ultima non avesse mai scritto i testi delle sue canzoni. Lorella Cuccarini ha poi convocato il suo allievo per chiedergli delle spiegazioni in merito al suo comportamento.

Amici, Lorella Cuccarini rimprovera duramente Cricca

Lorella Cuccarini è rimasta molto delusa del comportamento del suo allievo, ritenuto giustamente poco rispettoso nei confronti dalla collega. Il compito assegnatogli infatti poteva trasformarsi in uno strumento utile di crescita artistica, mentre Cricca ha sottovalutato l’importanza della prova. Inoltre, l’accusa mossa nei confronti di Arisa, è apparsa a dir poco arrogante e priva di fondamento. Lorella Cuccarini ha quindi invitato Cricca a riflettere. Nel frattempo, si è diffusa la voce secondo cui la coach potrebbe abbandonare presto gli studi Mediaset di Amici.

Lorella Cuccarini torna da Mamma Rai? Tutta la verità

Prima di approdare negli studi Mediaset di Amici, Lorella Cuccarini era impegnata nel programma condotto da Alberto Matano, La vita in diretta. In molti ipotizzano un eventuale ritorno dell’ex conduttrice negli studi Rai, tanto che si è diffusa a macchia d’olio la notizia secondo cui Lorella Cuccarini provi nostalgia del suo vecchio ruolo.

Si tratta al momento di semplici indiscrezioni, che potrebbero avere un minimo di fondamento: la cantante e ballerina infatti ha sempre avuto un ottimo rapporto con il canale pubblico, pertanto nulla potrebbe impedire alla coach di Amici di salutare cordialmente Maria De Filippi.

Ad ogni modo, è importante sottolineare che il ruolo di professoressa sia particolarmente gradito dalla diretta interessata. La regina di Mediaset le ha concesso in effetti una seconda vita, offrendole un’esperienza mai vissuta prima. Eppure, le indiscrezioni continuano a diffondersi tramite i vari tabloid: “Non ci sono accordi, trattative avviate o progetti stabiliti” – si legge – “ma la conduttrice vorrebbe cambiare il finale della storia che l’aveva portata via da La vita in diretta”.

Nel frattempo, è trapelata l’indiscrezione secondo cui la coach potrebbe esibirsi in occasione della serata dei duetti del Festival di Sanremo; sembra che Lorella Cuccarini potrebbe affiancare Olly, nell’interpretazione di La notte vola!