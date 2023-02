Forno elettrico o friggitrice ad aria? Cosa consuma di più – Formatonews

Quante volte siamo stati indecisi sul cosa comprare: se un fornetto elettrico oppure una friggitrice ad aria?

Sicuramente entrambi sono molto utili e possederli nelle nostre cucine non può far altro che aiutarci nelle cottura degli alimenti. Sono tanti i metodi di cottura che possiamo scegliere e questo è un grande vantaggio per tutti noi che siamo sempre attenti a come mangiare e gustare le pietanze. A questo punto soprattutto se parliamo di fornetti elettrici e friggitrici ad aria dobbiamo capire quale potrebbe fare al caso nostro.

Sono molto facili e pratici da utilizzare e soprattutto con entrambi si consentono delle preparazioni che sono prive o almeno quasi, di olio, questo va notevolmente a vantaggio della nostra salute. Se è vero che vogliamo mangiare bene è importante anche imparare a curare la nostra salute. Ma allora ci poniamo la domande di quale sia da preferire tra i due elettrodomestici che dominano le nostre cucine. Per fornire la giusta risposta bisogna analizzarli entrambi e capire quale potrebbe essere quello più vantaggioso in fatto di preparazione dei nostri cibi.

Il funzionamento

Cerchiamo di capire bene come funzionano e solo in questo modo renderci conto se è davvero conveniente utilizzare l’uno o l’altro. Il fornetto elettrico cuoce sfruttando la corrente elettrica, lo dice stesso il termine. Per quanto riguarda la friggitrice ad aria, invece, il discorso è leggermente diverso. Infatti i cibi che dobbiamo cuocere finiscono in una camera che si scalda, ma questo avviene sempre grazie a delle resistenze elettriche. Inoltre vi è una ventola che serve a diffondere il calore generato. Entrambi, sia il fornetto elettrico che la friggitrice ad aria, consentono non solo di cuocere, ma anche di scaldare e scongelare gli alimenti. Questo è un aspetto molto utile ai fini della praticità. Ma vi è da dire un qualcosa d’importante ossia che la friggitrice ad aria garantisce tempi di cottura più brevi rispetto a un fornetto elettrico. Ovviamente con la friggitrice ad aria ci sono maggiori probabilità di ottenere dei cibi molto più croccanti, saporiti rispetto invece a una cottura standard nel fornetto elettrico.

Cosa accade invece per quanto riguarda l’uso di corrente che ne deriva dall’utilizzo di questi due elettrodomestici? A questo punto vi è da dire che i valori sono molto simili. Entrambi gli elettrodomestici consumano in media dai 1.000 ai 2.000 W. Anche nei costi non c’è uno squilibrio evidente quindi non è un discorso davvero rilevante il fatto che magari un fornetto possa consumare maggiormente rispetto alla friggitrice ad aria. Per sapere chi dura di più in fatto di efficienza, allora bisogna dire che sia l’uso frequente che la pulizia incidono molto. Cerchiamo di stilare una lista di fornetti elettrici presenti nel mercato che si consigliano: De’Longhi Sfornatutto Maxi; Moulinex OX4448 Optimo; Severin TO 2058; Klarstein Masterchef; Girmi FE42. Invece per le friggitrici ad aria quelle maggiormente consigliate sono: Electrolux E6AF1-6ST; Tefal FW5018 Easy Fry; Philips HD9650/90 Premium Airfryer XXL; Princess 182065 Forno Aerofryer; Moulinex EZ501810 Easy Fry & Grill.