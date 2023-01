Soldi: fai attenzione se ricevi questo messaggio. E’ una trappola

Il telefono ci permette di gestire tante attività legate alla quotidianità. Cerchiamo di scoprire quali possono essere i rischi.

Con il telefono possiamo davvero fare tutto, tante sono le attività come ad esempio ordinare la pizza a domicilio oppure imparare a gestire il nostro denaro. Cosa accade per coloro che non hanno una grande conoscenza del mondo tecnologico? A questo punto vi sono delle insidie e anche dei tranelli a cui dobbiamo assolutamente prestate attenzione.

Quindi il telefono potrebbe diventare uno strumento molto utile ma nello stesso tempo potrebbe anche essere un possibile pericolo. Il rischio si nasconde proprio per tutti i pericoli che possono nascondersi dietro a quelle truffe che sono mascherate in un modo molto ingannevole e che si presentano come delle comunicazioni ufficiali.

Attenzione ai pericoli

In questo periodo sta circolando un sms che arriva sul cellulare senza un numero, ma con una caratteristica ossia con il nome di una banca nel mittente. Questo testo però mira a mettere in allarme le persone che lo ricevono. Questo testo lascia comprendere che qualcuno potrebbe aver avuto accesso ai dati bancari. Quindi sarebbe possibile che qualcuno si sia collegato con l’app bancaria da una zona che si trova al di fuori dell’Italia. Quello che dobbiamo far notare è che il termine “ATTENZIONE!” è la prima parola che appare, scritta solo con lettere maiuscole. Quello che accade successivamente è che si informa che l’app della propria banca sarebbe attiva su un nuovo dispositivo e che quindi nel momento in cui non fosse l’intestatario a eseguire le operazioni nella zona indicata, a questo punto quello che va assolutamente fatto è di bloccare il nuovo dispositivo. Si invita a cliccare su un link, ma non bisogna assolutamente farlo. Cosa fondamentale è quella di mantenere la calma, in molti casi la banca indicata è diversa da quella di cui si è realmente clienti. Questo è un aspetto che ci fa allertare e che è un importante campanello di allarme. Altro aspetto importante è di mettersi eventualmente subito in contatto con la propria banca. A questo punto ci sono due aspetti che vanno considerati ossia un numero verde o altri canali di comunicazione ufficiali e affidabili. Nel momento in cui si clicca sul link di un sms “truffa” vi è il pericoloso rischio di accedere a siti che potrebbero richiedere delle informazioni.

Cosa fondamentale che va assolutamente precisata è che si tratta di dati che potrebbero finire a disposizione di malintenzionati che poi finiscono per crearci dei problemi che sono a volte molto gravi e seri. A questo punto quello che va fatto è di dubitare sempre, di avere sempre dei dubbi e non lasciarsi mai ingannare e quindi bisogna assolutamente rivolgersi alla propria banca che potrà poi chiarirci i dubbi in merito. Quello che va sempre raccomandato è di non farsi prendere dal panico quando si ricevono certi messaggi che possono risultare davvero pericolosi e quindi si consiglia sempre di cercare di essere lucidi e razionali per fare in modo d’intervenire.