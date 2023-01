I Ferragnez non badano alle spese | Qualcuno però non è d’accordo

I Ferragnez di nuovo sulla bocca di tutti, questa volta in seguito ad un particolare acquisto per le vacanze estive famigliari. Chiara Ferragni e Fedez non badano a spese, mentre qualcuno comincia ad avanzare polemiche.

La storia d’amore nata tra l’imprenditrice digitale e il noto rapper milanese ha destato sospetti sin dall’ufficializzazione della frequentazione. Gli scettici hanno dovuto ricredersi sulla veridicità del sentimento, soprattutto in seguito alla nascita dei due figli e alla proposta di matrimonio da favola.

Ciò nonostante, i Ferragnez rappresentano una delle coppie più amate e altrettanto criticate del mondo dello spettacolo. Una volta lasciato andare il dubbio sul loro amore, Chiara e Fedez sono stati attaccati principalmente per l’esaltazione del lusso, poco in linea con la condizione economica della maggior parte degli utenti web. Al momento, il modo in cui la coppia gestisce i propri guadagni ha destato indignazione, soprattutto rispetto allo sfoggio di marche super costose e sicuramente poco accessibili alle persone comuni. A questo proposito, l’ennesimo acquisto avrebbe destato un certo scalpore.

Chiara Ferragni e Fedez, la coppia non trova pace

L’imprenditrice digitale e content creator si prepara finalmente al suo debutto come co-conduttrice al Festival di Sanremo. Il suo ruolo, sottolineato per demerito da moltissimi haters, potrebbe darle la possibilità di dimostrare al mondo quanto vale. Fedez nel frattempo dedica tutto il suo tempo alle prove destinate alla performance, il marito della co-conduttrice infatti parteciperà al contest sonoro come Big.

Nonostante la coppia si comporti come qualsiasi altro vip del mondo dello spettacolo, sembra che gli atteggiamenti dei Ferragnez siano stretti a moltissime persone. Ad ogni modo, come spesso accade in questi casi, la coppia procede con il proprio percorso, noncurante di quanto affermato dagli utenti web e dai colleghi del panorama televisivo italiano. Nel frattempo, i Chiara e Fedez pensano alle vacanze estive.

Ferragnez, ennesimo acquisto fa scalpore

Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che i Ferragnez abbiano acquistato una mega villa da 900 mq nei pressi del Lago di Como, una dolce e romantica dimora perfetta per le vacanze estive. La struttura include due piani, un seminterrato, la spa e persino la piscina – per non parlare poi del vastissimo giardino dove Leone e Vittoria potranno giocare. A questo proposito, mentre il sindaco ha tenuto a ringraziare la coppia per la scelta di acquistare la reggia, i residenti cominciano a mostrare i primi segni di malessere.

La presenza di vip del calibro di Fedez e Chiara Ferragni infatti, potrebbe compromettere la serenità pubblica, causando inevitabilmente l’arrivo di moltissimi paparazzi e sicuramente fan curiosi. Al momento, i diretti interessati non hanno confermato la notizia circa l’acquisto, ciò nonostante diversi tabloid hanno dato l’indiscrezione per certa. Inoltre, come se non bastasse, sembra che la villa acquistata dai Ferragnez, per la bellezza di 5 milioni di euro, si trovi molto vicina all’abitazione di George Clooney (un sogno divenuto realtà).