Melissa Satta c’è la conferma| Che bella notizia

Notizia bomba su Melissa Satta, arriva la conferma dai tabloid e dai paparazzi. A quanto pare, l’ex velina ha voltato pagina definitivamente. Approfondiamo insieme quanto è successo!

Sembra che Melissa Satta abbia finalmente trovato l’uomo della sua vita, desiderio agognato soprattutto in seguito alla tragica rottura con Boateng, accompagnata poi dall’allontanamento da Mattia Rivetti. La convivenza con quest’ultimo non ha dato gli esiti sperati, ragion per cui i due hanno deciso di proseguire per strade diverse.

Diverso è il discorso in riferimento al calciatore, in quanto i due rimarranno ad ogni modo per sempre legati dalla figura del figlio. Entrambi genitori hanno deciso di mantenere dei rapporti cordiali e civili per il bene del piccolo Maddox che oggi ha otto anni. Sembrava che la vita sentimentale della velina stesse naufragando, eppure nelle ultime ore si è diffusa a macchia d’olio la notizia secondo cui Melissa Satta avrebbe ritrovato l’amore, al fianco di un affascinante sportivo particolarmente richiesto. Stiamo parlando nientepopodimeno che di Matteo Berrettini, campione internazionale di tennis. Approfondiamo insieme l’argomento nel dettaglio.

Melissa Satta e Matteo Berrettini, nuova coppia del 2023!

La modella e il tennista escono ufficialmente allo scoperto. Melissa Satta e Matteo Berrettini sono stati paparazzati in occasione della partita di basket dell’Olimpia tenuta al Forum di Assago, per poi essere pizzicati durante una cena romantica nel cuore di Milano. Sembra che il campione abbia prenotato una camera in un hotel vicino all’abitazione della Satta, per poi dedicare la maggior parte del tempo alla modella.

I due sono stati paparazzati prima a cena da Domus e poi alle 4.30 di notte nelle vicinanze dell’Armani Privé, dove hanno trascorso la maggior parte della serata. Dopodiché, la coppia è sparita nella macchina della velina, per poi dirigersi (ipoteticamente) verso l’appartamento di Melissa Satta. Insomma, nonostante i diretti interessati non abbiano confermato o smentito la notizia, sembra che non ci siano dubbi riguardo la frequentazione e l’intesa reciproca – soprattutto perché, stando ad alcune voci, pare che Berrettini effettivamente non abbia trascorso tutte le notti in albergo.

Matteo Berrettini, ennesimo flirt: sarà la volta buona?

In seguito alla conclusione della storia d’amore con la storica fidanzata Ajla Tomljanovic, sono stati associati diversi flirt alla figura del tennista. Pochi mesi fa, indiscrezioni avrebbero confermato una frequentazione tra Berrettini e Paola Di Benedetto, conclusa in seguito ad un romantico weekend finito male. Ora, sembra che Matteo Berrettini stia tentando il tutto per tutto con l’ex velina di Striscia la Notizia.

Berrettini non si era mai espresso riguardo la frequentazione con Paola Di Benedetto, forse per evitare di alimentare gossip su rapporti per lui ancora incerti. Sta quindi seguendo la medesima linea con Melissa Satta, anche se in questo caso Matteo Berrettini si sta esponendo decisamente di più. Solo il tempo potrà confermare un’ipotetica storia d’amore tra i due, nel frattempo attendiamo dichiarazioni dai diretti interessati.