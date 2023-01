Milly Carlucci non si ferma | Tutto sul nuovo programma

La storica conduttrice di Ballando con le stelle si prepara ad un imminente ritorno in tv: Milly Carlucci sarà protagonista di due programmi di punta, l’iconica showgirl ormai è inarrestabile! Vediamo insieme i dettagli.

Milly Carlucci si prepara ad un imminente ritorno in televisione, la conduttrice rimane un’importante risorsa per i vertici Rai.

L’iconica artista ha appena assistito alla conclusione dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, finale andata in onda precisamente il 23 dicembre. Eppure, sembra che il canale pubblico abbia intenzione di investire nuovamente nella talentuosa Milly Carlucci, tanto da renderla protagonista di due programmi di punta destinati ai palinsesti primaverili ed estivi. L’ultima edizione di Ballando ha visto sul podio Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca – risultato che in realtà ha destato diverse polemiche, alimentate soprattutto da Selvaggia Lucarelli.

Dagli ultimi risvolti, in molti dubitano in un ritorno della giornalista in veste di giudice del programma. Selvaggia è stata ampiamente attaccata dagli stessi colleghi e dal pubblico in studio, soprattutto in riferimento al suo pensiero sulla vincitrice della trasmissione (risultato a suo parere immeritato). Ad ogni modo, dovremmo attendere molto tempo prima di assistere al debutto di una nuova edizione di Ballando; nel frattempo, Milly Carlucci torna in tv con due programmi di punta.

Milly Carlucci, imminente ritorno de’ Il Cantante Mascherato

Il 18 marzo 2023, Milly Carlucci tornerà sui palinsesti Rai per il debutto della nuovissima edizione de’ Il Cantante Mascherato. La trasmissione è stata confermata per una nuova stagione e si scontrerà nientepopodimeno che con Amici di Maria De Filippi. Mentre Mediaset propone il tanto atteso serale del talent show, Milly Carlucci accoglierà i nuovi ignoti e le loro maschere particolarissime. Rispetto al cast, è confermata la presenza di Francesco Facchinetti e Flavio Insinna, mentre Arisa verrà sostituita dall’ex volto di Ballando con le stelle – Iva Zanicchi. Sembra inoltre che Caterina Balivo sia stata esclusa definitivamente dal programma, lasciando così il posto a Christian De Sica (presenza ancora in forse). Per scoprire le maschere dovremo attende ancora qualche settimana, sarà la stessa Milly Carlucci a rivelare tutti i dettagli, proprio come è avvenuto per le scorse stagioni. Eppure, non è finita qui!

La conduttrice protagonista di un nuovo programma targato Rai

Milly Carlucci è stata scelta dai vertici Rai come protagonista indiscussa e conduttrice di un nuovissimo programma, pronto a debuttare su Rai 5. Si tratta di un talent show molto particolare che vede come protagonisti venti aspiranti direttori d’orchestra, il cui obiettivo risiede nel podio del programma e conseguentemente nella collaborazione presso la leggendaria London Symphony Orchestra. Il titolo della trasmissione musicale è appunto Il sogno di un podio.

Nel mese di marzo, proprio in concomitanza con il debutto de’ Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci volerà a Londra per iniziare le registrazioni del nuovo programma targato Rai. Precisamente, le riprese vedranno il loro inizio il 21-22-23 marzo, mentre il debutto effettivo del docu-talent è previsto per il mese di giugno. Milly Carlucci sembra decisamente inarrestabile, la conduttrice rimane uno dei volti storici e stabili del canale pubblico, una risorsa a cui è davvero difficile rinunciare.