Barbara D’Urso la voce è insistente | Davvero è successo?

Una vera e propria bomba gossip è esplosa su Barbara D’Urso, eppure, la notizia fa acqua da tutte le parti. Vediamo i dettagli.

Barbara D’Urso cavalca la cresta dell’onda da diversi anni, tanto da trasformarsi in un vero e proprio volto simbolo dei palinsesti offerti da Mediaset. Benché l’Amministratore Delegato abbia ridimensionato notevolmente la messa in onda dei suoi programmi, la conduttrice mantiene il ruolo di “macchina da diretta” – come venne definita dal collega e amico Alfonso Signorini.

Nonostante Barbara D’Urso abbia costruito sulle storie di vita la sua carriera (cadendo talvolta nel tragicomico), sulla sua sfera privata non si conoscono troppe informazioni. La conduttrice infatti ha sempre tenuto alla sua privacy ed ha fatto il modo di mantenere un certo distacco tra vita professionale e privata. A questo proposito, una vera bomba è esplosa sulla conduttrice: i seguaci sono senza parole, ma la news fa acqua da tutte le parti!

Barbara D’Urso: notte di fuoco con l’imprenditore? La verità

Una bomba gossip è esplosa sulla storica conduttrice Mediaset: Barbara D’Urso è stata paparazzata in un hotel di lusso, in compagnia di un noto imprenditore. Stiamo parlando di nientepopodimeno che di Flavio Briatore! Fonti certe hanno confermato che i due avrebbero raggiunto separatamente l’albergo, cercando di sviare l’attenzione dei fotografi, dopodiché avrebbero passato la notte insieme.

Si tratta tuttavia di una notizia che fa acqua da tutte le parti: Barbara D’Urso è impegnata a livello famigliare e il fatto di aver soggiornato nello stesso albergo non presuppone per forza la condivisione della stanza. In molti hanno ipotizzato addirittura che Briatore abbia in mente di offrire un lavoro allo storico volto Mediaset. Ad ogni modo, non potremo racimolare ulteriori informazioni, a meno che i diretti interessati non intendano affrontare l’argomento.

“La conduttrice e l’imprenditore insieme nella notte milanese” – si legge in questi giorni – “sono entrati in un hotel di lusso. […] Si sono ritagliati una serata con una cena in un hotel di lusso nel centro di Milano”. Sarà vero? Solo il tempo potrà confermare effettivamente l’indiscrezione.