I soliti ignoti incredibile | Amadeus completamente senza parole

Il noto conduttore de’ I soliti ignoti non riesce a credere ai suoi occhi: è successo proprio nell’ultima messa in onda del programma.

La trasmissione condotta da Amadeus rappresenta un appuntamento fisso per moltissimi telespettatori. I soliti ignoti gioca proprio sui presunti mestieri dei partecipanti, principale obiettivo dei concorrenti in gara; dopodiché arriva il turno del parente misterioso, fase finale del gioco e punto di svolta rispetto alla vittoria definitiva. Talvolta la competizione non si conclude nel migliore di modi, altrettante volte però i concorrenti hanno la meglio sugli otto ignoti.

Il conduttore si prepara alla quarta conduzione del Festival di Sanremo, ma il suo cavallo di battaglia rimane sempre e comunque I soliti ignoti. La trasmissione targata Rai ha permesso ad Amadeus di affermarsi definitivamente nel panorama televisivo nazionale e – nonostante la trasmissione vada in onda da anni – il format appassiona ancora moltissimi telespettatori. Primo fattore di successo? Sicuramente la suspense. Scopriamo insieme cos’è successo durante l’ultima messa in onda.

Amadeus non crede ai suoi occhi: il gioco perfetto dei concorrenti de’ I soliti ignoti

I concorrenti provenienti da Viterbo, protagonisti indiscussi dell’ultima messa in onda, hanno eseguito una competizione perfetta. Amadeus è rimasto incredibilmente colpito dall’astuzia e intelligenza di Paolo e Paola. La coppia infatti, non solo ha indovinato tutti i mestieri degli otto ignoti, ma è riuscita anche ad azzeccare l’identità del parente misterioso!

Paolo e Paola sono arrivati alla fase finale del gioco con 250.000€, per cui hanno deciso di utilizzare il guadagno per usufruire degli inizi previsti dal format. Dopodiché, la coppia è riuscita ad associare il parente misterioso all’ignoto! Standing ovation in studio, associata poi all’entusiasmo da parte dello stesso conduttore: “Complimenti! Eccoli, loro sono fratello e sorella! Andate, andate pure!” – ha esordito Amadeus. Paolo e Paola si aggiudicano la vittoria de’ I soliti ignoti, conquistando una cifra di ben 125.000€.

Si tratta infatti di una delle poche eccezioni in cui i concorrenti effettivamente non sbagliano un colpo: “I nostri cubi sono rimasti tutti vuoti” – aveva chiarito il conduttore prima della fase finale del gioco – “questo perché i concorrenti hanno indovinato tutte le identità. Percorso netto per loro, complimenti!”.