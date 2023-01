Kiwi Rosso prezzo proibitivo ma buonissimo

Si parla di un frutto molto consumato da tutti noi, il kiwi. Questo frutto sta spopolando in tutto il mondo, ma arriva direttamente dalla Cina.

Non si tratta del normale kiwi a cui siamo abituati, ossia quello verde. Si tratta di un frutto in cui sono stati praticati degli innesti i quali per formarsi hanno richiesto diversi anni che sono stati importanti per essere calibrati. Si tratta di un frutto davvero dolcissimo, dalla consistenza molto succosa e che possiede un cuore brillante, si tratta della specie del kiwi rosso che è pronto adesso a conquistare in molti che vogliono sperimentare nuovi sapori esotici.

Questa nuova varietà di kiwi è stata da poco introdotta proprio sul mercato e ha diverse caratteristiche che rendono questo frutto molto speciale e particolare! Questo tipo di kiwi rosso ha una caratteristica molto particolare che lo contraddistingue dagli altri kiwi, ossia che non ha peluria sulla buccia. Altro aspetto importante riguarda la sua forma, infatti si tratta di una forma allungata e poi non possiede affatto quella elevata acidità che invece contraddistingue il kiwi in generale.

Le caratteristiche, proprietà e usi

Circa le caratteristiche di questo frutto così speciale, il kiwi rosso, si tratta di un frutto con una forma leggermente più piccola, anche rispetto a quella varietà di kiwi che hanno una pasta gialla. Circa la sua buccia ha una consistenza molto più vellutata. Il kiwi rosso si distingue per essere diventato il frutto più dolce di tutta la famiglia dei kiwi, ecco il motivo per cui andrebbe consumato almeno una volta, per la semplice curiosità di sperimentare questa dolcezza. Le sue caratteristiche sono infatti l’essere nettarino e aromatico. È un frutto che può essere mangiato al naturale oppure si potrebbe realizzare una confettura, addirittura degli ottimi dolci come ad esempio la crostata. Perché bisogna scegliere di mangiare il kiwi rosso? Si tratta di un frutto molto importante per la nostra nutrizione ma anche la nostra salute che ci spinge a scegliere di mangiare il kiwi rosso.

Questo frutto ha davvero tantissime proprietà come ad esempio il possedere più del triplo della quantità di vitamina C rispetto al frutto dell’arancia. Non solo ma il frutto ha anche la stessa quantità di fibre che sono presenti in tre tazze di fiocchi di mais, ha un tasso elevato di quantità di Potassio, ma anche delle elevate quantità di Antiossidanti, a cui si aggiunge un bagaglio notevole di vitamine come la Vitamina A, K ed E, poi il Calcio, Acido Folico, Magnesio. Tutto questo spiega il motivo per cui bisognerebbe assumere questo frutto così prezioso. Insomma il kiwi rosso è un frutto molto importante che bisogna assaggiare almeno una volta nella vita anche solo per curiosità visto che noi siamo sempre soliti vedere e mangiare il kiwi verde. Ci sono due fattori da considerare, il prezzo, dato che non è economico, e poi il fatto che non sia un frutto a chilometro zero, data la distanza circa la sua provenienza. Fattori che vanno considerati certamente ma che non devono farci ripensare sul fatto che almeno una volta, non assiduamente, questo frutto cos’ particolare andrebbe consumato.