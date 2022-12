Vuoi cambiare città? Ecco la migliore scelta che puoi fare

Ci si chiede spesse quale sarebbe la città italiana che ha una qualità della vita migliore rispetto alle altre città. Esiste una classifica.

Questa classifica è stata stilata da Il Sole 24 ore. Sicuramente potrebbe interessare chi ha voglia con il nuovo anno di fare un vero e proprio cambiamento nella propria vita, cambiando città. Quindi prevedere anche il trasferimento in un’altra città rientra nei nuovi propositi per alcuni. Ecco quindi una classifica molto utile che vi aiuta a comprendere quale passo fare in caso di un trasferimento in un’ altra città italiana.

In effetti la testata giornalistica de IL SOLE 24 ORE, dal lontano 1990 stila una classifica delle migliori città italiane in fatto di qualità della vita, proprio per determinare quale possa essere la città italiana o anche la provincia in cui la qualità della vita risulta essere quella migliore. Ci si chiede quale possa essere il criterio che viene considerato a tal proposito. L’indagine tiene conto di numerosi indicatori che fanno in modo di poter stilare questa classifica, come dalla giustizia alla sicurezza percepita dagli abitanti, oppure dall’uso di fonti rinnovabili fino all’indice di sportività, ma anche dalla diffusione della criminalità alla qualità della vita che possono riguardare i giovani, bambini e anziani.

A chi spetta il primato

Secondo la classifica che è stata stilata quest’anno proprio dalla testata giornalistica de IL SOLE 24 ORE, è proprio la provincia di Bologna che risulta essere quella in cui si vive meglio in assoluto. La notizia non è una sorpresa dato che non è la prima volta che Bologna si trovi alle prime posizioni come migliore città italiana per la qualità della vita. Infatti era proprio accaduto in passato, ossia nello specifico nel 2000, nel 2004, nel 2011 e nel 2020. Ecco il motivo per cui non è una sorpresa. Quindi già negli anni passati vi era stato questo suo primato. Ma attenzione perché sul podio, subito dopo Bologna, troviamo anche altre due città che garantiscono un’ottima qualità della vita ossia Bolzano e Firenze, che si trovano rispettivamente al secondo e al terzo posto della classifica dopo Bologna appunto.

Quelle appena elencate sono comunque città e province che si sono sempre distinte per un’ottima qualità di vita, da sempre e che hanno sempre tenuto ben alta la bandiera in fatto di qualità della vita. La bellissima città di Bolzano si trova sempre nelle prime dieci pozioni di questa classifica della testata del SOLE 24 ORE. Circa la città di Firenze, questa bellissima città toscana, ha già vinto la 14esima edizione proprio nell’anno del 2003 e si è classificata nella posizione numero quattro nell’anno del 2015. Entriamo nel dettaglio per stilare la classifica del SOLE 24 ORE con quelle che sono le prime 15 province che si distinguono per una vera e propria qualità della vita. Al primo posto c’è appunto colei che ha vinto il primato, ossia Bologna, seguono poi in ordine le seguenti città posizionate proprio in base alla qualità della vita: Bolzano, Firenze, Siena, Trento, Aosta, Trieste, Milano, Parma, Pisa, Cremona, Udine, Reggio Emilia, Bergamo, Sondrio.