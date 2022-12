Faccia nell’acqua ghiacciata? Il tuo corpo reagisce così

La pratica d’immergere il viso in acqua ghiacciata. Un rimedio contro la stanchezza. Ma attenzione farlo non è proprio la cosa giusta.

Spesso sul web circolano sempre dei consigli su come fare o non fare una determinata cosa. A volte sono utili e possiamo metterli in pratica ma non sempre accade. Come ad esempio quello d’immergere il viso in una ciotola di acqua e cubetti di ghiaccio. Questo, secondo il web, potrebbe essere un valido rimedio per la nostra pelle e renderla bellissima. Ma potrebbe essere utile anche per la nostra concentrazione. Chissà se è proprio così oppure stiamo andando incontro a dei rischi che non fanno affatto bene alla nostra pelle.

Applicare l’acqua e ghiaccio sul viso viene consigliata anche come rimedio contro la stanchezza. In particolare dopo i pasti, nel pomeriggio, quando l’attenzione comincia a calare e quello di cui abbiamo bisogno è solo di rilassarci e farci un sonnellino. Il contatto con il freddo potrebbe tonificare il nervo vago e quindi tramite la sua stimolazione si possono ottenere grandi risposte allo stress. Non solo, ma ci potrebbe anche essere il buon funzionamento degli organi interni. Parliamo del cuore, dei polmoni, diaframma e cervello. Scopriamo qualcosa di più però, dato che questo metodo non convince molti circa la sua effettiva utilità, nascondendo dei pericoli.

Le alternative a questo metodo

Si parla quindi di “Ice Facial” questa pratica di utilizzare il freddo sul viso per contrastare la stanchezza. Si suggerisce sul web di riempire una ciotola con acqua e ghiaccio o acqua molto fredda. A questo punto bisogna immergere il viso nel liquido per una trentina di secondi. Oppure in alternativa addirittura aprire il congelatore e mettere la testa dentro l’elettrodomestico. Il rischio potrebbe essere di accusare dei mal di testa, a causa del freddo, e allora si consiglia immediatamente di sospendere il tutto. Ma quali sono effettivamente i rischi che si corrono nel mettere in pratica questo metodo che sta girando sul web? Nel momento in cui viene applicato del ghiaccio sulla pelle si possono verificare delle irritazioni, causando arrossamenti e pruriti. A questo si aggiunge anche la possibile comparsa di herpes sul viso e sulle labbra. Cosa importante è che il ghiaccio è un potente vasocostrittore, quindi potrebbe provocare locali emorragie. A questo si aggiungono anche la secchezza e desquamazione.

Quindi anziché praticare questo metodo del ghiaccio per vincere la stanchezza dopo pranzo, praticassimo questi consigli, sarebbe meglio. Primo fra tutti, dopo pranzo, potremmo fare il classico “sonnellino-ricarica” anche per soli 15 minuti, ma anche 10 sono sufficienti. Se proprio non possiamo concederci questo sonnellino dato che non siamo a casa ma in un ufficio allora possiamo fare una passeggiata e sgranchirci un po’ le gambe. Un ottimo metodo, post pranzo, per vincere la sensazione di stanchezza e sonnolenza e che ci aiuta a respirare aria, all’aperto. Altro consiglio è lo stretching leggero, basta praticare degli esercizi di allungamento e rilassamento dei muscoli. Un metodo infallibile per recuperare le energie e le forze di cui abbiamo bisogno in un determinato momento della nostra giornata in cui la stanchezza si accusa maggiormente.