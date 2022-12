Selvaggia Lucarelli addio Ballando? | Le voci non promettono bene

L’iconica giurata potrebbe lasciare per sempre Ballando con le stelle, le ultimi vicissitudini non preannunciano nulla di buono.

Le tensioni animano botte e risposte da parte dei giurati di Ballando con le stelle, a quanto pare Selvaggia Lucarelli non è più la benvenuta all’interno degli studi Rai. La giornalista infatti ha discusso sia con Guglielmo Mariotto che con Carolyn Smith, l’attacco a tenaglia non le ha lasciato scampo, pertanto la tenace giurata ha deciso di sfogarsi sui social rispetto a quanto accaduto.

La discussione con i colleghi infatti ha superato il limite, tanto che lo stilista da sempre membro fisso del cast l’ha definita una “scimmia arrabbiata” – espressione a dir poco offensiva che tuttavia non ha visto reazione dalla parte della conduttrice in primis, così come rispetto agli altri membri del cast. Selvaggia Lucarelli è stata insultata pubblicamente e nessuno l’ha difesa, proclamando così la rottura della giornalista con la produzione di Ballando con le stelle. Cosa succederà quindi? Selvaggia Lucarelli lascerà per sempre il programma che l’ha accolta per sette anni? L’influencer e blogger si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui social network.

Selvaggia Lucarelli prepara l’addio a Ballando con le stelle? La verità

La giornalista – benché temuta e talvolta particolarmente brusca – non sta vivendo un periodo facile, pertanto avrebbe apprezzato da parte dei colleghi un po’ di empatia e sensibilità. Poche settimane fa, Selvaggia Lucarelli annunciava la scomparsa prematura della madre, tragedia alla quale è susseguita la delusione per l’eliminazione del compagno dalla competizione di Ballando con le stelle.

Mentre Carolyn Smith sottolinea il demerito della collega rispetto ad eventuali critiche tecniche, Mariotto sottolinea la rabbia della giornalista in modo al quanto offensivo. Selvaggia Lucarelli di conseguenza ha risposto alle critiche tramite il suo profilo Instagram, primo segnale di una rottura definitiva tra le parti.

“Quello che è successo ieri è affascinante” – in riferimento a quanto accaduto nella puntata andata in onda sabato 26 novembre – “Non è neppure cronaca, è illusionismo. Il mondo è sottosopra. […] Nessuno tra i colleghi giurati dirà mai mezza parola, neppure quello paladino LGBT, alla faccia della solidarietà nella discriminazione, viene raccolta con le fanfare”. Insomma, Selvaggia non si sente più la benvenuta all’interno degli studi televisivi Rai, per cui non ci deve stupire se – prossimamente – la Lucarelli decida di abbandonare per sempre il programma condotto da Milly Carlucci.