Diabete_ le spezie che abbassano la glicemia

Il diabete è una malattia molto grave per la salute. Molto importante è cercare di regolare i livelli dello zucchero nel sangue. Vi sono anche tre spezie che aiutano in questo e che hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione della malattia.

Quando si verifica il diabete, il paziente risente degli elevati livelli di glucosio nel sangue, che mostrano la quantità di glucosio. Circa l’indice glicemico, esprime la capacità dei carboidrati, d’innalzare la glicemia.

Ovviamente vi sono dei farmaci per fare in modo che i valori di una possibile persona diabetica siano sotto controllo. Per fortuna abbiamo delle spezie naturali che vengono in soccorso per regolare i livelli di zucchero nel sangue. Si tratta di spezie molto semplici da trovare in commercio e che si possono sempre utilizzare nella nostra routine alimentare. Vediamo insieme quali sono e facciamo caso quando andiamo a fare la spesa, di acquistarle e utilizzarle quando prepariamo i nostri piatti.

Pepe nero, cannella, curcuma

Ecco nel dettaglio di quali spezie di stratta. Si parte con il pepe nero, che ha numerosi benefici e per quanto riguarda il diabete, migliora la sensibilità all’insulina e ha un effetto anti-iperglicemico. Per quanto riguarda la cannella è ricca di proprietà antinfiammatorie, antimicrobiche e antiossidanti. È utilissima nell’ abbassamento dei livelli di zucchero nel sangue e quindi controlla il valore totale della glicemia.

Oltre a queste due spezie, se ne aggiunge un’altra, la curcuma, che è molto utile per diminuire e prevenire il diabete di tipo 2. Quindi ritarda lo sviluppo di diabete mellito di tipo 2 nelle persone che sono considerate più esposte e a rischio. La curcuma ha delle proprietà antinfiammatorie che agiscono sulle beta-cellule. Ma non è tutto, vi sono anche i I curcuminoidi, hanno un ruolo molto importante ossia quello di rilasciare l’insulina, che è l’ormone che regola i livelli di zucchero nel sangue.

Se facciamo attenzione e cerchiamo di arricchire la nostra alimentazione con queste tre spezie molto semplici e naturali, sicuramente la nostra salute ne beneficerà. Ovviamente condurre uno stile di vita sano, con una giusta alimentazione senza troppi grassi, svolgere attività fisica, sono tutte procedure utilissime e alleate della nostra salute.