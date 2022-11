Cancro alla bocca: non sottovalutare mai questi dettagli

Ma quali sono i segnali da non sottovalutare assolutamente e che possono essere dei campanelli di allarmi che fanno capire che qualcosa non va, che bisogna agire subito, senza indugiare ulteriormente. Prima di tutto fare attenzione quando all’ interno del cavo orale compare un’ulcera che non guarisce. Altro segnale importante è quando si verifica una sensazione d’ intorpidimento e formicolio delle labbra, del mento o della lingua. Anche la comparsa di macchie bianche o rosse all’interno della bocca non vanno affatto ignorate. A questo si aggiunge anche un movimento dei denti senza nessuna causa specifica.

È fondamentale quindi non ignorare questi sintomi appena descritti e soprattutto un consiglio sempre molto valido è quello di andare regolarmente dal dentista per i controlli periodici. Sicuramente il dentista può aiutare a diagnosticare la malattia in tempo e quindi cercare d’intervenire laddove possibile e necessario con i dovuti trattamenti per fare in modo che il cancro alla bocca non diventi importante e pericoloso per la salute del paziente.