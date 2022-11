Cibi dolci e zuccherosi? Hai questa mancanza

Alcune volte si sente proprio la necessità di mangiare alcuni alimenti che contengono zuccheri. Ma sapete da cosa è provocato? Leggiamo insieme questo articolo per scoprirlo.

Ci sono certi giorni in cui si sente proprio la necessità di mangiare alcuni cibi zuccherosi. E dopo averli gustati, ci si sente subito meglio.

Ma sapete a cosa è dovuta questa necessità di cibarsi di questi alimenti? Cerchiamo di scoprirlo insieme.

Alcune volte, si sente proprio la necessità di mangiare alcuni cibi che contengono molti zuccheri. E solo questo ci fa sentire subito meglio.

E proprio gli stessi cibi però se consumati troppo a lungo potrebbero anche causare l’effetto opposto, ovvero stati di ansia e stress, ma anche di depressione.

Mangiare troppi dolci: ecco cosa si rischia

I ricercatori dell’Institute of Epidemiology and Health Care dell’University College London – come riporta anche il sito Greenme.it -hanno condotto uno studio ed esaminato circa 5 mila uomini e 2 mila donne per lo studio Whitehall II negli anni ’80.

Quello che hanno scoperto è che esiste una correlazione fra il consumo di livelli più elevati di zucchero e la depressione negli uomini.

“Le diete ricche di zuccheri hanno una serie di ricadute sulla nostra salute, ma il nostro studio mostra che potrebbe esserci anche un legame tra zucchero e disturbi dell’umore, in particolare tra gli uomini”.

Ed ancora “Sono numerosi i fattori che influenzano le probabilità di disturbi dell’umore, ma avere una dieta ricca di cibi e bevande zuccherati potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso”.

Questo è quanto si è evince da questo studio particolare, in particolar modo è quanto ha detto Anita Knuppel – dell’Istituto di Epidemiologia e Salute dell’UCL.

È stato dimostrato da questo studio che più è alto il consumo di dolci più gli uomini potrebbero essere depressi. Questo legame tra dolci e depressione, però, non è stato riscontrato nelle donne.

Quindi oltre a causare molti problemi fisici, mangiare troppi dolci avrebbe anche un altro riscontro negativo, quella della depressione.

Quello che si dovrebbe fare, in poche parole, è limitare consumi di dolci e bevande zuccherate, sia per una questione fisica che mentale.

