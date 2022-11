Uomini e Donne: continuano gli scontri in studio, Maria stupita

Il Trono Classico mostra i primi segni di malessere: scoppia l’ennesima discussione negli studi di Uomini e Donne.

Nell’edizione corrente di Uomini e Donne, il Trono Classico ha progressivamente lasciato il posto al Trono Over. Da circa tre anni infatti, i due format sono uniti in un un’unica puntata, limitando il protagonismo dei giovani tronisti scelti dalla redazione. Mentre gli spezzoni dei primi durano solo una decina di minuti, le dame e i cavalieri conquistano i telespettatori con intrighi, incomprensioni e scenate a dir poco teatrali.

La scorsa puntata di Uomini e Donne, andata in onda giovedì 10 novembre, ha visto come protagonisti Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Mentre la dama bresciana sembra ormai proiettata su Alessandro Vicinanza, il cavaliere pugliese appare ancora coinvolto dall’ex fidanzata. Di fronte alla scelta di Ida di ballare con il rivale, Riccardo ha abbandonato lo studio fuggendo dietro le quinte della trasmissione.

Nel frattempo, il Trono Classico sembra essersi attivato all’improvviso, divenendo anch’esso protagonista di diverse discussioni. In particolare, Federico Nicotera ha dovuto combattere contro due fuochi: una delle corteggiatrici è scoppiata a piangere, mettendo il tronista in seria difficoltà. Scopriamo insieme cos’è successo.

Uomini e Donne: Federico e Carola sempre più distanti

Federico Nicotera ha portato in esterna Alice e Carola, in modo da chiarire le rispettive situazioni di crisi. Con la prima sembra che si sia giunti ad un chiarimento, Alice non aveva mostrato reazioni e questo aveva insinuato dubbi nella mente del tronista; successivamente la corteggiatrice ha deciso di organizzargli un’esterna, conclusa poi con un bacio appassionato. Per Carola invece la strada appare ancora in salita.

A quanto pare, il tronista fatica ancora a comprendere le difficoltà della corteggiatrice: Federico ha ribadito per l’ennesima volta di non percepire l’interesse di Carola nei suoi confronti. La 19enne, di fronte alle accuse del tronista e appreso del bacio con Alice, è scoppiata a piangere. Federico ha deciso di invitarla a ballare, in modo da consentirle di calmarsi. E’ già la seconda volta che Carola si lascia andare alle lacrime in centro studio, i due riusciranno mai a capirsi? Staremo a vedere!