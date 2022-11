Una giovane donna, lasciata a un passo dall’altare, non ha perso tempo in lacrime ed è partita lo stesso per il viaggio di nozze.

Ormai era tutto pronto: chiesa, ricevimento, viaggio di nozze organizzato. L’unico a non essere pronto era lo sposo. Sembra la scena di un film: invece è accaduto per davvero.

Una giovane donna è stata piantata in asso dal futuro sposo il giorno prima del matrimonio. La coppia stava insieme da cinque anni e sembrava andasse tutto a meraviglia. Ma appena 24 ore prima di arrivare all’altare, lo sposo si è dato alla fuga. Nonostante avesse il cuore spezzato, la ragazza ha deciso di partire lo stesso per la luna di miele. I fatti sono avvenuti negli Stati Uniti e la protagonista di questa incredibile vicenda è Lacie Gooch. Lasciata dal suo ragazzo il giorno prima del grande passo, Lacie anziché perdersi in un lungo pianto ha fatto qualcosa di decisamente inconsueto. La quasi sposa, nonostante tutto, ha deciso di partire lo stesso in viaggio di nozze ma con una compagna d’eccezione: sua madre. Viaggio che tra l’altro era già stato pagato dei genitori dell’ex.

La ragazza ha scelto di condividere la sua storia su TikTok, rispondendo ai contenuti di una influencer che, durante una diretta, aveva chiesto ai suoi follower, quale fosse stato il loro gesto più assurdo mai fatto dopo una rottura. Il video della mancata sposa è diventato subito virale su tutti i social network raggiungendo in poco tempo 10,4 milioni di visualizzazioni e innumerevoli commenti in cui la giovane donna veniva lodata per aver preso la rottura in modo così positivo. La donna non rimpiange assolutamente la sua scelta, anzi la rivendica con orgoglio e ad alcuni followers ha risposto: “È stata la cosa più intelligente che abbia mai fatto”. Negli ultimi tempi ai matrimoni ne succedono davvero di tutti i colori. Recentemente una coppia di sposi si è vista rovinare il giorno più bello della loro vita dal fotografo. L’uomo, risentito per un diverbio avuto con lo sposo, ha cancellato tutte le foto sotto gli occhi sconvolti della coppia. Ovviamente non è stato pagato.