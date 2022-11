Specchi_ ecco dove non vanno mai messi!

Non tutti sanno che gli specchi riflettono e moltiplicano le energie negative. Ma anche lo stress e le preoccupazioni. Questo ci fa capire che dobbiamo prestare attenzione a dove posizionarli negli ambienti dove viviamo e lavoriamo.

Gli scopi dello specchio sono davvero molteplici, infatti sono considerati degli oggetti di design, servono ad arredare un ambiente, ma forniscono anche l’illusione ottica di uno spazio più grande, oltre a illuminare quella parte della stanza che sembra buia.

Secondo il Feng Shui, questa antica e affascinante disciplina cinese, una superficie riflettente è in grado di moltiplicare la fortuna e l’energia, sia se si tratta di bene che di male. Ecco il motivo per cui dobbiamo fare attenzione a dove posizionare il nostro specchio. Vi citiamo quindi dei consigli utili su come dobbiamo distribuire gli specchi in un determinato ambiente, sia che si tratti della nostra abitazione oppure dell’ufficio. Un aiuto a comprendere dove possiamo porre lo specchio, in che modo e in che posizione e dove invece dobbiamo assolutamente evitare.

Ciascun ambiente ha il suo specchio

In camera da letto non dovrebbero esserci specchi appesi sopra la testiera del letto o sul comò di fronte. Lo specchio non deve riflettere il nostro letto, sarebbe opportuno infatti attaccare lo specchio nella parte interna dell’anta dell’armadio.

Dovremmo evitare di collocare specchi in cucina, dato che è un ambiente carico di energie negative provenienti dal fuoco, dai fornelli, dal forno. Circa il Bagno, lo specchio è fondamentale per chi si rade, si pettina, si trucca, ma attenzione a non averlo rivolto verso la porta d’ingresso del bagno. Si dice infatti che dal bagno provengano delle energie negative. Secondo il feng shui, il soggiorno è il luogo della casa più adatto a ospitare uno o più specchi. Ma attenzione a cosa riflette lo specchio se esso è rivolto alla finestra. Per quanto riguarda l’ingresso, non si dovrebbe mai appendere uno specchio rivolto alla porta d’ingresso, dato che le energie positive in ingresso nell’appartamento potrebbero rimanere intrappolate lì, basta non averlo rivolto alla porta.

Cosa accade invece in ufficio, il luogo dove lavoriamo? Questo luogo non dovrebbe ospitare specchi. Uno specchio rivolto alla scrivania tenderà a moltiplicare il nostro carico di lavoro, dato che lo specchio ci ricorderà sempre che abbiamo quel determinato lavoro e quindi aumenta lo stress.