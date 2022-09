Luigi di Maio è finito tutto? La voce

Amore al capolinea per Luigi Di Maio? Dopo tre anni sarebbe finita la relazione con Virginia Saba. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo e come mai si sono lasciati.

Per Luigi Di Maio questo è un periodo piuttosto triste, infatti dopo la sconfitta alle elezioni politiche ora è anche rimasto single. La sua ormai ex fidanzata, Virginia Saba ha deciso di lasciarlo in tronco. Scopriamo nel dettaglio i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione.

A quanto sembra, la creazione del nuovo gruppo parlamentare di Luigi Di Maio “Insieme per il futuro”, avrebbe coinvolto troppo l’ex ministro, tanto da farsi lasciare dalla fidanzata Virginia Saba.

La notizia ufficiale è arrivata da The Pippol Gossip, il portare avrebbe confermato che la storia d’amore tra il politico e la nota giornalista sarebbe finita dopo ben 3 anni. A quanto sembra i due non compaiono più insieme già da maggio, motivo per cui in molti si erano domandati cosa stesse succedendo.

A quanto sembra Virginia è tornata a vivere in Sardegna e lui avrebbe scelto di rimanere a Roma per proseguire la campagna elettorale da solo. Ma andiamo a scoprire tutti i dettagli sulla loro love story.

Fine della storia d’amore tra Luigi di Maio e Virginia: ecco cosa è successo

La storia d’amore tra Luigi Di Maio e Virginia Saba è durata per ben 3 anni e mezzo, ora però le ultime indiscrezioni hanno confermato che i due non stanno più insieme. La giornalista 38enne, sarebbe quindi tornata nel suo paese natale, Selargius in Sardegna. Mentre l’ex ministro è rimasto a Roma per portare avanti la sua campagna elettorale.

L’amore tra i due scoppiò nel 2019 proprio in Sardegna, ai tempi fu proprio Virginia a svelare il loro primo incontro al Corriere della Sera. La donna diceva di essersi trovata subito a suo agio con Luigi, tanto da andare a convivere prestissimo.

I due si sono trovati a parlare di temi in comune che gli hanno fatto capire di essere fatti l’uno per l’altra. Poi però sono iniziate le prime complicazioni, per il momento non siamo a conoscenza del reale motivo della rottura. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno ulteriori novità. Voi cosa ne pensate?