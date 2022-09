Regina Elisabetta shock: è successo veramente dopo la sua morte

L’annuncio della morte della regina Elisabetta II ha sconvolto il mondo intero. Ma a sconvolgere tutti è stata una foto apparsa sul web a poche ore dalla sua scomparsa. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Nell’immagine si intravede una strana nuvola, accompagnata da arcobaleni, che ricorda moltissimo l’iconica sagoma con il capello legata alla Regina Elisabetta. Come se non bastasse, questa strana nuvola è apparsa proprio a Londra sopra Buckingham Palace.

Morte Regina Elisabetta: la foto della nuvola che la ricorda diventa virale

Inoltre, i sovrani continuano a chiedersi quali siano le reali cause della morte della sovrana. Ora ad indispettire il popolo, è stata l’immagine della 96enne, che a due giorni prima della sua morte ha visto la nuova premier Liz Truss. Nella foto si può notare la fragilità del corpo della sovrana, decisamente molto magra.

Inoltre, facendo attenzione ai dettagli, si intravede un livido sulla mano destra della Regina, questo ha fatto pensare ad una cura tramite flebo per una malattia vascolare periferica.

