Alberto Angela: ecco la sua bellissima moglie

Andiamo a scoprire qualcosa in più su Monica, la moglie di Alberto Angelo, figlio di uno dei più grandi divulgatori scientifici.

Alberto Angela è il figlio di uno dei più grandi divulgatori scientifici, Piero Angela, scomparso lo scorso agosto. Con la morte del padre, toccherà proprio al figlio il compito di continuare il lavoro di Piero. Lo aveva già affiancato in diversi programmi culturali in tv.

Piero Angela, diverso tempo fa, aveva rilasciato una lunga intervista a FanPage dove aveva rivelato che il figlio aveva una predisposizione fin da piccolo per la scienza “Faceva il naturalista fin da ragazzo, ha fatto Paleontologia, ha lavorato tanti anni in Africa e gli ho detto ‘Sei tanto bravo per cui penso che la gente perdonerà questo fatto di essere mio figlio’”.

Alberto Angela: tutto sulla sua vita privata

Dopo la sua morte, è stata pubblicata la sua lettera d’addio che ha lasciato a tutti quanti noi “(…) ho avuto la fortuna di conoscere gente che mi ha aiutato a realizzare quello che ogni uomo vorrebbe scoprire”.

Ha scritto, inoltre, che è riuscito anche a realizzare un disco di jazz al pianoforte, ma anche “sedici puntate dedicate alla scuola sui problemi dell’ambiente e dell’energia”. La conclusione di questa lettera è qualcosa che tutti noi dovremmo fare tesoro “Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Paese”.

Come il padre, anche Alberto Angela è riuscito a conquistare tutto il pubblico. E non è mai stato considerato come ‘il figlio di…’. Ma se della sua vita lavorativa è ben conosciuta, non si può dire la stessa cosa della sua vita privata.

Quello che sappiamo è molto poco. Infatti, Alberto ha preferito tenere lontana la sua sfera affettiva dalle luci dei riflettori. Ed è per questo che in realtà ne sappiamo ben poco di lui.

È noto solo che Alberto Angela è sposato con Monica e da questa unione sono nati tre figli: Riccardo nato nel 1998, Edoardo, che è nato nel 1999 e Alessandro che è nato nel 2004. Ora che Piero Angela non c’è più, toccherà al figlio portare avanti quello che aveva iniziato il padre.