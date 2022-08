Don Matteo: arrivano le parole sull’addio da parte della nota attrice

Continua il grande successo della fiction Don Matteo14 ma anche le anticipazioni sia sulla trama che sul cast. Nonostante sia stato sostituito il personaggio principale nella serie, la fiction di Rai uno continua a portare grandi ascolti alla rete e allo stesso tempo ad incuriosire. Di recente, si è parlato di addii all’interno del cast e a tal proposito ha voluto fare chiarezza Valentina Anceschi, figlia del colonnello. L’attrice dirà davvero addio al suo ruolo?

Emma Valenti parla del suo futuro nella fiction

A fare chiarezza su questo dubbio ci ha pensato l’attrice che la impersona, Emma Valente. Quest’ultima ha spiegato che la serie Don Matteo le ha dato una grande possibilità di crescita a livello professionale motivo per cui non vorrebbe mai lasciare.

“Mi piacerebbe fare ancora parte di questa famiglia. Spero proprio di essere ancora tra i volti di questa fiction.” Pochi sanno che Emma è molto giovane, infatti, ha appena 25 anni. L’unica cosa che non è ancora chiaro e capire se ci sarà ancora il prossimo anno.

Le parole dell’attrice su Don Matteo

Valentina Valenti nel corso dell’intervista si è detta molto soddisfatta del suo ruolo nella serie e di come sta crescendo a livello professionale. Inoltre, ha spiegato che quando è entrata nel centro sperimentale di cinematografia si è trasferita direttamente a Roma. Da li sono partiti i primi provini che poi l’hanno portata ad avere il ruolo che ha in Don Matteo. In tutto questo tempo non le è mai mancato l’appoggio della sua famiglia e del suo compagno che l’hanno sempre spronata a non arrendersi. Intanto, per adesso sul suo futuro ancora non si hanno certezze, per ora non è chiaro se nella prossima stagione della serie con protagonisti Raoul Bova e Nino Frassica ci sarà o meno