Ilary Blasi: stravolge il look e torna all’Università? La voce

Ilary Blasi: secondo le ultime indiscrezioni che girano sul web, la conduttrice di Mediaset starebbe pensando di tornare all’università.

Sono sempre loro ad essere al centro dell’attenzione: Ilary Blasi e Francesco Totti. Molti gossip stanno girando sul web da quando i due hanno deciso di rendere pubblica la loro separazione.

Mentre l’ex Numero 10 è in vacanza con i suoi tre figli, Cristian, che ha quasi 17 anni, Chanel, che ne ha 15 e la piccola di casa Isabel che ne ha 6, la conduttrice tv sembra aver voglia di staccare la spina ed ha trascorso alcuni giorni a Cortina, insieme ad alcuni amici.

L’Ottavo Re di Roma e la showgirl sono stati insieme per 20 anni e la loro separazione ha lasciato a bocca aperta chiunque.

Come capita in questi casi, girano su di loro molti pettegolezzi, come ad esempio che la presunta nuova fiamma di Totti, Noemi Bocchi, sia incinta. Ma sarà veramente così?

Ilary Blasi vorrebbe tornare a studiare?

Intanto, non si placano neanche le nuove indiscrezioni su Ilary Blasi. Il settimanale Di Più, infatti, ha riportato la notizia che la conduttrice stia pensando a rifarsi il look. Il motivo? In molti dicono che Noemi le assomigli molto.

Tanto che qualche suo amico avrebbe anche detto “Quando Ilary è tornata dalla Tanzania ha pensato di tagliarsi i capelli. Appena sono cominciate a uscire le foto di Noemi ha deciso di cambiare look”.

E non vorrebbe solo tagliarsi i capelli: infatti, la Blasi starebbe pensando di tornare anche a studiare. Infatti, prima del matrimonio con l’ex Capitano della squadra Capitolina, la showgirl si era iscritta a Scienza della Comunicazione.

Forse ora, la conduttrice vorrebbe dedicarsi allo studio, oltre che ai figli naturalmente. Infatti – sempre sul web – circolano le voci che Ilary Blasi si voglia prendere del tempo e che tornerà in tv solo l’anno prossimo, quando inizierà la nuova stagione della sua trasmissione L’Isola dei Famosi.

Ma le indiscrezioni non finiscono qui: infatti, il settimanale Chi ha rivelato che un amico di Totti e della Blasi si sia avvicinando a quest’ultima, ma sembra che la stia solo consolando in maniera amichevole.

Ovviamente, tutte queste notizie non sono state ancora confermate dalla diretta interessata e quindi rimangono solo voci che girano sul web.