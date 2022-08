Angela Sozio: la ricordate al Gf? Eccola oggi e cosa fa

Vi ricordate di Angela Sozio, ex concorrente del Grande Fratello edizione 2003? Eccola oggi

Chi ha seguito in passato il Grande Fratello sicuramente si ricorderà di Angela Sozio. La rossa, così chiamata all’interno della casa, è stata senza dubbio una delle concorrenti più chiacchierate ed amate di quella edizione. Ma sapete oggi cosa fa?

Angela Sozio dal Grande Fratello alla politica

La terza edizione del Grande Fratello è iniziata il 30 gennaio e terminata l’8 maggio del 2003 ed è stata considerata fortemente innovativa, rispetto alle due edizioni precedenti. Angela Sozio è stata a lungo una grande protagonista nella casa, non solo per il suo aspetto fisico ma anche per la relazione avuta con n altro concorrente, ovvero Fedro Francioni.

In una recente intervista proprio Fedro ha raccontato come sono andate le cose tra i due, affermando che se avesse conosciuto Angela fuori con lei non avrebbe preso nemmeno un caffè al banco. Insomma, non proprio una bella opinione. Dopo la fine del reality, e le varie ospitate in tv e in discoteca, la Sozio si è lanciata nel mondo della politica.

Il gossip con Silvio Berlusconi

Dopo la fine del suo momento televisivo, Angela si è lanciata nella politica dove già suo zio era esponente di Forza Italia. Inoltre, nello stesso tempo è stata anche al centro di alcuni pettegolezzi dopo essere stata alunna del Pdl. Infatti, è stata fotografata mano nella mano con Silvio Berlusconi e poi sulle sue ginocchia a Villa Certosa, la casa in Costa Smeralda dell’ex presidente del coniglio.

Inoltre, è stata scelta anche nella giuria de “La pupa e il secchione ma ha anche condotto il programma televisivo Saturday Night Live su Italia 1. Anche lei si è sottoposta a qualche piccolo intervento di chirurgia estetica: le sue labbra e gli zigomi sono stati ritoccati. Infine, anche il look è stato stravolto è passata dal riccio afro a un liscio perfetto.

