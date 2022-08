Ventilatori: ecco quelli che ti fanno risparmiare in bolletta

Hai intenzione di acquistare un ventilatore? Sappi che consumano ben 15 volte in meno rispetto ai condizionatori!

Chiunque riceva una bolletta della luce e del gas a fine mese, ha potuto interfacciarsi con un’amara realtà: i prezzi dell’energia sono praticamente triplicati. Di fronte ad un aumento così spropositato, risulta necessario correre ai ripari, cercando di seguire dei percorsi volti al risparmio. Ogni scelta diventa importante: dall’utilizzo di determinati elettrodomestici quali forno e friggitrice ad aria, fino ad arrivare ad una semplice doccia calda che dura più di 15 minuti.

In secondo luogo, diventa altrettanto importante scegliere gli strumenti giusti (ed economici) per perseguire un determinato obiettivo. Cosa intendiamo con questo? Facciamo riferimento ad esempio alle alte temperature che hanno caratterizzato l’estate 2022. Con il caldo torrido delle ultime settimane, diventa praticamente impossibile affrontare il tepore semplicemente aprendo le finestre. Abbiamo bisogno di un condizionatore oppure di un ventilatore.

In questo caso, la scelta tra i due strumenti diventa importantissima in fatto di risparmio: come potete immaginare, il condizionatore consuma 15 volte di più rispetto ad un semplice ventilatore. Tuttavia, anche in questo caso siamo di fronte ad una scelta. In commercio esistono moltissimi ventilatori diversi, di diverse marche e con necessita diverse di consumo. Ecco quali sono i migliori.

Ventilatori: i migliori in commercio

Tra le marche migliori di ventilatori, non possiamo non citare Dyson, ma anche Easy Acc e Aigostar. Parliamo di strumenti che consumano intorno ai 50 watt l’ora, ossia 650 watt in meno rispetto ai classici condizionatori. In termini di denaro – com’è possibile leggere dalla stima realizzata da Altroconsumo – un condizionatore costa 3 euro l’ora, mentre il ventilatore solo 5 centesimi.

Al contempo, facciamo riferimento in ogni caso a strumenti di ultima generazione che – di conseguenza – possiedono un dato valore e un prezzo superiore rispetto ad un classico ventilatore. Si tratta quindi di un investimento a lungo termine, che vi consentirà di diminuire drasticamente la cifra della bolletta della luce di fine mese.

E’ bene anche sottolineare che – per quanto un ventilatore Dyson con tecnologia Air Multiplier abbia costi elevati – non raggiungerà mai i prezzi di installazione dei condizionatori in ogni angolo della vostra casa. Pertanto, vi invitiamo vivamente a prendere in considerazione quanto esposto.